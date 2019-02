Fiecare dintre noi are cel putin un “ex” ce refuza sa se estompeze din amintirile noastre si a carui imagine se creioneaza periodic in tabloul mintii, mai ales la ocazii speciale precum Valentine’s Day.

Daca intalnirile intamplatoare din “dosarele ex” nu s-au derulat pana acum conform imaginatiei tale, in 2019 este momentul pentru o schimbare. FOREO este alaturi de tine cu sfaturi practice ce te vor transforma, in doar 10 zile, in “fosta” pe care nu o va uita niciodata (pentru ca arata fabulos). Si cum lucrurile bune devin si mai bune in acesta luna, ca bonus te vei bucura de toata admiratia actualului sau potentialului iubit.

Ziua 10: renunta la sare, carbohidrati, prajeli si zahar. Poate pare dificil, insa rezultatele vor fi pe masura. In 2 saptamani vei reduce semnificativ retentia de apa in tesuturi – adica pungile de sub ochi si celulita, iar lipsa zaharului si carbohidratilor va actiona ca un tratament antiinflamatoriu pentru ten si corp.

Ziua 8: Bea multa apa plata cu lamie. Lamaia este alcalina iar apa face minuni pentru organismul tau. Keep your eyes on the prize and drink on!

Ziua 6: Curata tenul in profunzime zilnic cu peria de curatare FOREO LUNA mini 2 sau LUNA play smart pentru un regim personalizat. Astfel vei indeparta celulele moarte si tenul va absorbi mai bine crema de fata si serul. Rezultatul: un ten intinerit si luminos.

Ziua 5: Aplica in fiecare zi cate o masca de fata folosind dispozitivul FOREO UFO mini cu masca Youth Junkie infuzata cu colagen si Shimmer Freak cu extract de cofeine pentru zona ochilor.

Ziua 4: Este momentul sa te ocupi de zambetul tau irezistibil. Periaza dintii de 2 ori pe zi cu ISSA 2 de la FOREO si un produs profesional de albire. Impulsurile sonice indeparteaza tartrul si placa bacteriana.

Ziua 2: O vizita la salon pentru o tunsoare noua sau o culoare mai intensa a parului este cel mai bun arsenal de lupta impotriva banalitatii.

Ziua 1: Daca ai respectat toate cele de mai sus, te vei bucura sa observi ca ai nevoie de o marime mai mica pentru rochia pe care o vei purta de Valentine’s Day. Este momentul pentru shopping! Pluseaza cu o pereche de pantofi inalti decollete.

Ziua 0: Un fond de ten lejer, mascara, un ruj indraznet si cateva picaturi de parfum sunt suficiente pentru a te transforma in zeita serii.

Daca destinul nu aranjeaza sa te intalnesti intamplator cu fostul aratand asa, asiguta-te ca raman poze-marturie in

social media. Happy Valentine’s!

LUNA MINI 2

LUNA mini 2 livreaza o curatare mai profunda dar in acelasi timp delicata. Dispozitivul inovator ofera o experienta superioara de curatare si un design stylish.

LUNA Mini 2 este disponibil în 5 culori interesante si este prevazut cu un sistem de curatare T-Sonic imbunatatit, asigurand o curatare chiar mai profunda si mai eficienta a fetei. De Valentine’s Day il gasesti cu o reducere de 20% in magazinele Douglas si pe www.douglas.ro

LUNA play smart

Aceasta perie de curatare faciala ultra-igienica foloseste senzorii incorporati pentru o analiza rapida si eficienta a pielii, fiind capabila sa creeze o rutina de curatare adaptata oricui il utilizeaza si pentru orice tip de ten.

Pe baza acestei evaluari, aplicatia FOREO ofera recomandari pentru ingrijirea pielii si formuleaza o rutină de curatare personalizata pentru un ten mai radiant.

LUNA play smart este disponibil cu o reducere de 25% in magazinele DM drogerie markt.

UFO mini

FOREO UFO mini combina cinci tehnologii diferite pentru a crea un tratament facial la nivel de spa la tine acasa in doar 90 de secunde. Tehnologia Hyper-infusion foloseste incalzirea pentru a deschide porii, pulsatiile T-Sonic ajuta la infuzarea ingredientelor active in piele pentru a intari pielea si a-I reda stralucirea.

Terapia cu lumina LED: albastru (anti-acnee), verde (anti-oboseala) si rosu (anti-imbatranire) sunt componentele care fac UFO magic. Alege masca ta favorita si bucura-te de un tratament facial la tine acasa in fiecare zi. De Valentine’s Day il gasesti cu o reducere de 20% in magazinele Douglas si pe www.douglas.ro