Magazinul de incaltaminte Bambinii comercializeaza incaltamine de calitate online, ghetute ortopedice pentru copii din piele naturala interior si exterior, perfecte pentru a face primii pasi, pentru a fi purtatu la joaca sau la gradinita, cu talonet pentru a ajuta piciorul sa se dezvolte armonios. Ghetele ortopedice pe care le comercializam sunt realizate in magazinele noastre la cele mai inalte standarde, din materiale de calitate. Gama noastra de ghete ofera o deschidere buna pentru a fi incaltata extrem de usor, cu siret si fermoar, talpa usor flexibila si cu protectie in varf.

Cum fiecare copil se dezvolta diferit, momentul in care ii veti achizitiona prima pereche de ghetute va diferi. La doar cateva luni, se recomanda ca primii pasi sa se faca fara incaltaminte, deci sa ne lasam copiii sa mearga desculti prin casa pentru a invata sa calce corect si sa isi dezvolte treptat simtul echilibrului.

Pantofii si ghtutele sunt pentru atunci cand copilul incepe sa mearga si alegerea unei perechi de incaltaminte este esentiala. Se recomanda incaltaminte confectionata din materiale naturale si care sa aiba talpa flexibila.

In magazinele noastre online sau la magazin Bucuresti si Ploiesti puteti gasi ghete pentru copii din piele naturala la interior si exterior, perfecte pentru primii pasi, pentru iesitul afara la joaca sau pentru mersul la gradinita. Atat ghetele pentru fetite cat si cele pentru baietei dispun de talonet pentru a ajuta piciorul sa se dezvolte, precum si de o deschidere buna pentru a fi incaltati usor, cu siret si fermoar, avand talpa usor flexibila si protectie in varf. Dispunem de o gama foarte variata de ghete ortopedice, atat pentru fetite, cat si pentru baietei, in diverse culori.

Bambinii va pune la dispozitie o gama vasta de incaltaminte piele naturala pentru copii, prevazuti cu talonet, pentru sustinere, care vor fi cu siguranta pe pacul copiilor dumneavoastra. Incaltamintea este usoara si practica, datorita deschiderii pe arici, talpa este flexibila, si in egala masura usoara. Va oferim incaltaminte copii, marca Bambinii, produsa in Romania.

Cand intra in dicutie incaltamintea copilului dumneavoastra, investitia in pantofi de calitate este o dovada de responsibilitate, deoarece aceasta influenteaza mersul si dezvoltarea motorie.

Noi va oferim o gama vasta de pantofi pentru copii din piele, pentru primavara, vara si toamna. Incaltamintea noastra este confectionata din piele naturala, de calitate superioara, modele cu arici pentru pitici, foarte simplu de incaltat, incaltaminte cu talpa usoara si flexibila, cu o buna aderenta, ceea ce o face perfecta pentru a fi purtata pe suprafete diferite. Dispunem bineinteles de modele trendy, astfel incat copiii dumneavoastra sa fie in pas cu moda.

Cu pantofii marca Bambinii, copilul dumneavoastra se va simti copmod, intr-o pereche de incaltaminte care sustine foarte bine piciorul, o incaltaminte fara substante si compusi nocivi. Produsele noastre sunt de o calitate superioara, realizate in Romania.

Dupa cum este bine stiut, picioarele copiilor se dezvolta pana in jurul varstei de 18 ani, astfel ca in primii ani de viata conteaza foarte mult incaltamintea pe care o vor purta. Incaltamintea din piele naturala este cea mai buna alegere pentru copilul dumneavoastra. Aceast tip de materia permite piciorului aerisirea, il mentine uscat, iar acest aspect va preveni eventualele probleme de sanatate. Pielea naturala are inca un avantaj, acela de a proteja impotriva schimbarilor de temperatura: pastreaza picioarele calde pe timp de iarna si racoroase vara.

Iata unde ne puteti gasi:

https://bit.ly/2N9eVpY

https://bit.ly/2N5LaWM