(P) Avon a pus un sat din România pe harta frumuseții. Ce s-a întâmplat la Valea Părului

În premieră, femeile dintr-un sat românesc au beneficiat de o sesiune intensivă de înfrumusețare oferită de Avon împreună cu stiliștii invitați. Am fost martorii acestui eveniment inedit într-o zi frumoasă de sâmbătă și am asistat la transformări spectaculoase pe care le poți vedea și tu în galeria foto.

La inițiativa Avon, 400 de femei din satul Valea Părului, județul Buzău, au fost răsfățate, timp de 12 ore, cu coafuri gratuite, ședințe foto profesioniste, ateliere educative și au primit cadou sute de produse de înfrumusețare. 11 dintre aceste femei au fost numite ambasadoare Avon și au primit o schimbare de look completă, inclusiv machiaj, vopsit, coafat, styling vestimentar. Te invităm să faci cunoștință cu ele în expoziția foto digitală care a fost creată pentru a celebra frumusețea lor, frumusețea fără loc sau vârstă care, iată, poate fi descoperită în cele mai neașteptate locuri. Vezi pozele în galeria foto de mai sus!

Ne-am întrebat, ca și tine, probabil, de ce un astfel de eveniment într-un sat de care nu a auzit nimeni. Răspunsul celor de la Avon e simplu: pentru că 50% din femeile României trăiesc la sat și pentru că frumusețea merită să fie descoperită oriunde.

Am avut ocazia să vedem salonul de înfrumusețare improvizat în curtea căminului cultural din Valea Părului, unde 25 de stiliști invitați de Avon au coafat un număr impresionant de femei – peste 400. Alături de ele am participat la atelierele educative, unde am primit sfaturi legate de îngrijirea părului. Invitata specială a evenimentului a fost Antonia, ambasadoarea gamei Advance Techniques, care a împărtășit secretele frumuseții părului ei.

Și asta nu a fost tot! Femeile din Valea Părului care s-au arătat interesate de o carieră în domeniul frumuseții au putut participa la cursuri de business unde au primit sfaturi de la specialiști. Ba mai mult, la fața locului a fost organizat și un studio foto profesionist, unde femeile proaspăt ieșite de la coafor au pozat ca niște modele cu experiență. Pentru a-și putea îngriji părul și acasă, femeile din Valea Părului au primit cadouri constând în produse din gama Advance Techniques de la Avon.