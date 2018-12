Nu este o noutate pentru nimeni faptul ca perioada in care pierdem pe cineva apropiat ne face extrem de vulnerabili si ne emotioneaza intr-o mare masura. Iar daca adaugam acestei stari si stresul presupus de alergatura pentru diverse documente, pentru sicriu, colaci si alte astfel de lucruri necesare, este posibil sa ajungem in situatia de a nu mai putea face fata, din punct de vedere emotional, intregii situatii cu care ne confruntam.

Pentru un ajutor suplimentar in astfel de situatii au aparut pe piata serviciile funerare. Cu toate ca acestea sunt tot mai frecvent intalnite pe piata, este bine sa alegi cu grija firma la care sa apelezi pentru un astfel de ajutor. In functie de seriozitatea, experienta si calitatea serviciilor poti beneficia intr-adevar un ajutor suplimentar sau poti ajunge in situatia de a avea parte de un alt stres in acele zile.

De aceea, pentru a ajuta cu adevarat oamenii intr-o astfel de perioada indurerata, s-a format si echipa Agentiei de Servicii Funerare Paul din Bucuresti.

Calitatea serviciilor funerare oferite de Agentia Funerara Paul

Cu toate ca agentia este din Bucuresti, echipa ofera ajutor la cerere si pentru alte orase din tara sau chiar din strainatate.

Pachetele de servicii funerare oferite sunt realizate pe mai multe modele, in functie de nevoile, dorintele si posibilitatile fiecarei persoane in parte. Acestea sunt gandite astfel incat sa te ajute sa economisesti bani si mai ales timp, avand inclus tot ceea ce este necesar pentru a asigura inmormantarea cuvenita.

Serviciile funerare asigurate de Agentia Funerara Paul sunt unele de calitate si complete, care vor acoperi in detaliu tot ceea ce implica un proces de inmormantare. In plus, echipa agentiei respecta si actioneaza in functie de obiceiurile si traditia religioasa ortodoxa, tinand totodata cont si de specificul altor religii daca este cazul.

Tot ce trebuie sa stii despre pachetele de servicii funerare

Preturile pachetelor funerare difera in functie de complexitatea serviciilor oferite si de obiectele puse la dispozitie. Insa, preturile promotionale ale acestora va vor ajuta sa economisiti o suma importanta de bani. Totodata, timpul pe care l-ati fi petrecut pentru a pune la punct toate cele necesare il veti putea inlocui cu timpul petrecut alaturi de persoanele apropiate.

Agentia Funerara Paul tine cont de valoarea talonului de pensie si, pe baza acestuia, in cadrul serviciilor este inclusa inmormantarea gratuita. Apoi, tot pe baza talonului de pensie si in functie de pachetul de servicii funerare ales, vi se vor da bani inapoi sau veti achita doar diferenta necesara. Spre exemplu, daca alegeti un pachet de 899 lei, veti primi pe loc suma de 3263 lei. In schimb, daca doriti un pachet de 4499 lei, veti mai plati suplimentar doar 337 lei.

In acele zile, timpul petrecut alaturi de ceilalti membri ai familiei sau de prieteni este extrem de important, aceasta fiind si premisa pe care se bazeaza echipa Agentiei de Servicii Funerare Paul. Treburile birocratice si achizitionarea celor necesare pentru inmormantare va pot aduce mai mult stres si oboseala, ceea ce cu siguranta nu va doriti.