(P) Angela Gheorghiu cântă în septembrie la Zilele Bucureștiului

Mii de bucureșteni sunt așteptați la concertul eveniment Angela Gheorghiu ce marchează deschiderea Zilelor Bucureștiului 2017. Realizat după un concept inovator, în premieră pentru România, evenimentul îmbină muzica clasică cu cele mai noi elemente de tehnologie și video mapping create special pentru a reda un decor virtual tridimensional.

Marea soprană care a cântat pe scene celebre de la Royal Opera House din Londra, Opera Națională din Paris, Metropolitan Opera din New York, Opera de Stat din Viena sau Teatrul Balșoi din Moscova, Angela Gheorghiu concertează la București, sub bagheta dirijorului newyorkez Eugene Kohn. După concertul în memoria lui Luciano Pavarotti de la Verona, din 6 septembrie, unde celebra soprană va cânta cu Jose Carreras și Placido Domingo, sub bagheta aceluiași Eugene Kohn, Angela Georghiu urcă vineri, 15 septembrie, de la ora 20:30, pe scena din Piața Constituției, alături de tenorul Teodor Ilincăi și Filarmonica George Enescu.

Zilele Bucureștiului continuă în weekendul 16 – 17 septembrie cu spectacole de video mapping și concerte rock în Piața Constituției. Sâmbătă, 16 septembrie, are loc cea de-a patra ediție a evenimentului iMapp Bucharest, cel mai mare concurs de 3D video mapping din lume. În deschiderea festivalului vor concerta, de la ora 17:30, Paul Damixie, Moonlight Breakfast și celebra orchestră Pink Martini, alături de solista Storm Large. Cele șase echipe finaliste: MotionLab – România, mammasONica – Italia, EPER – Ungaria, Gong Zhen – China, Flightgraf – Japonia și Ouchhh Studio – Turcia vor prezenta, începând cu ora 22:30, spectacole dinamice de sunet, lumină și culoare, care vor anima elementele arhitectonice ale Casei Poporului, timp de 4 minute și 30 de secunde, în concordanță cu tema ediției – „Above and Beyond”.

Duminică, 17 septembrie, seria evenimentelor din cadrul Zilelor Bucureștiului continuă cu un concert maraton, de la ora 18:00, în Piața Constituției. Pe scenă vor urca artiști îndrăgiți de publicul bucureștean, care vor întreține atmosfera de sărbătoare: Irina Rimes, The Motans, Vunk, Holograf, Voltaj și Delia & Band.

Accesul la toate evenimentele din cadrul Zilelor Bucureștiului 2017 este liber.