Prin campania „Profesorii Încrederii”, desfășurată în parteneriat cu Teach for Romania, Always susţine accesul la educaţie de calitate pentru copiii din zonele vulnerabile.

Bucureşti, 13 februarie 2018 – Always lansează Campania “Profesorii Încrederii”, în parteneriat cu Teach for Romania. Prin această campanie, Always donează către organizația Teach for Romania 1,5% din valoarea produselor Always Duo vândute în perioada 1 februarie – 31 martie, pentru ca 3 profesori să fie susținuti timp de doi ani, în eforturile lor de a asigura educație de calitate copiilor din zone vulnerabile.*

În 2014, campania Always #CaOFată a prezentat studiul** conform căruia peste jumătate (56%) dintre fete își pierd încrederea în sine în perioada pubertății, multe dintre ele nerecuperând-o complet niciodată. De atunci, misiunea Always constă în susținerea încrederii în sine a tinerelor, astfel încât să-și poată urma visul, oricare ar fi acela. Pentru că educația contribuie substanțial la creșterea încrederii în sine, Always susține accesul la educație de calitate. Campania “Profesorii Încrederii” vine ca o continuare firească a activităților pe care Always le-a desfășurat de-a lungul timpului în sprijinul educației.

Anul acesta Always a ales să se alăture Organizaţiei Teach for Romania, a cărei misiune este să pregătească și să sprijine învățători sau profesori model pentru a deveni factori de transformare în educație. Teach for Romania dorește să le ofere opțiuni de viață prin educație de calitate tuturor copiilor din România.

În misiunea de a sprijini copiii din zonele vulnerabile să devină tineri încrezători, Always susţine 3 profesori Teach for Romania să îşi desfăşoare activitatea timp de 2 ani. În cadrul campaniei naţionale Profesorii Încrederii, Always va dona către Teach for Romania 1,5% din valoarea produselor Always Duo vândute în perioada 1 februarie – 31 martie.

Oana Cuzino, susținător al campaniei , spune: “Această campanie este specială pentru mine, pentru că vorbim de implicarea în educație și am încredere că, prin educație, vom produce o reală schimbare. Mă bucur să iau parte la colaborarea brandului Always cu Organizaţia Teach for Romania şi la procesul lor de a inspira şi de a produce schimbări pozitive în societate.”

Află cum poți susține Profesorii Încrederii!

Vezi aici videoclipul campaniei.

Website: www.profesorii-increderii.ro

Facebook Always: https://www.facebook.com/AlwaysRomania/

Facebook Teach for Romania: https://www.facebook.com/teachforromania/

*Always donează către organizația nonguvernamentală Teach for Romania, 1,5% din valoarea oricărui pachet Always Duo vândut în România, în perioada 1.02-31.03.2018, în limita a 180.000 RON, în vederea susținerii educației în zonele vulnerabile. Pentru detalii, consultați regulamentul campaniei, disponibil în mod gratuit la www.pg.com/ro_RO/.

**Studiul Always Confidence & Puberty Wave II a fost derulat folosind panelul Research Now, la care au participat 1.800 de persoane americane (1.300 de femei americane cu vârste cuprinse între 16 şi 49 de ani şi 500 de bărbați americani din aceeași categorie de vârstă). S-a utilizat un eșantion reprezentativ la nivel național de 1.000 de femei şi 500 de bărbați, precum şi un eșantion adițional de 150 de femei afro-americane şi 150 de femei hispanice. Sondajul a fost realizat în perioada 5 decembrie 2014 – 12 decembrie 2014. Mișcarea Always #CAOFATĂ este susținută de milioanele de fete din întreaga lume care dau expresiei #CAOFATĂ sensuri uimitoare. Campania Always lansată în iunie 2014 a fost inspirată de ideea că începutul pubertății şi prima menstruație marchează momentul în care fetele au cel mai scăzut nivel de încredere.

Despre Always

Always®, lider mondial în domeniul produselor de îngrijire intimă pentru femei, oferă o gamă variată de absorbante, șervețele intime şi absorbante zilnice concepute pentru a corespunde oricărui tip de corp, flux de menstruație şi oricărei preferințe. Gama de produse Always include Always Infinity™, Always Ultra Thins, Always Maxis, Always Liners şi șervețele intime Always Feminine. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați http://www.pg.com .

Despre Procter & Gamble

P&G deservește consumatori oferind unul dintre cele mai puternice portofolii ce include branduri de încredere, de calitate și superioare precum Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® și Whisper®. Comunitatea P&G desfășoară operațiuni în aproximativ 70 de țări din întreaga lume. Vă rugăm să vizitați http://www.pg.com pentru cele mai recente noutăți şi informații suplimentare despre P&G şi brandurile sale.

Despre Teach for Romania

Pentru un tânăr în România de astăzi, educația, cunoștințele pe care le dobândește și mediul în care crește sunt cruciale pentru oportunitățile la care are acces mai departe.Teach for Romania recrutează români valoroși, îi pregătește ca învățători sau profesori model și îi sprijină pentru a deveni factori de transformare în educație. Viziunea organizației este aceea de a oferi opțiuni de viață prin educație de calitate pentru fiecare copil din România. Dorim să contribuim la o înțelegere mai bună a conceptului de alfabetizare și să implementăm strategii care să contribuie la creșterea încrederii în sine a tinerilor.