(P) Agenția de turism Eurotravel semnalează o problemă turistică în plin sezon estival

De curând, agenția Eurotravel a trecut printr-o situație oarecum stranie, nemaiîntâlnită în 23 de ani de activitate. Conform declarațiilor făcute de către Radu Milcu, director executiv, este posibil ca unul dintre angajații agenției să fi încasat banii unui turist într-un cont personal, fără a mai plăti furnizorilor pentru serviciile turistice achitate în avans.

”La începutul acestei săptămâni, declară Radu Milcu, un turist, de ale cărui bune intenții nu avem motive să ne îndoim, ne-a reclamat faptul că nu figurează pe lista de pasageri a avionului pentru care plătiseră cursa către agenția noastră de turism. La început nu am înțeles despre ce este vorba, dar ulterior am realizat că respectivul client fusese consiliat în alegerea biletelor de avion și îndrumat să facă plata de către domnul C. T., agent de turism la compania noastră.

În urma discuțiilor purtate cu turistul, am aflat că acesta era client fidel al domnului C.T și că achiziționa biletele de avion prin intermediul acestuia de mult timp, indiferent de agenția de turism la care era angajat C.T.

Este vorba despre un agent de turism cu care am colaborat în intervalul februarie – iunie 2017 și la care am renunțat încă din data de 30.06.2017, în urma sesizării mai multor nereguli cu privirea la activitatea desfășurată de către acesta. Se pare însă că neregulile săvârșite de fostul nostru angajat au un iz penal, de aceea am demarat procedurile specifice de cercetare a întregii sale activități din cadrul agenției.

Referitor la turiștii în cauză, ne-am exprimat regretul pentru că au fost nevoiți să-și achiziționeze din nou biletele de avion și așteptăm din partea acestora toate documentele din care să reiasă că au făcut plățile în contul domnului C. T. sau într-un alt cont indicat de către acesta, folosindu-se de prerogativele Eurotravel, pentru a putea să le decontăm integral toate costurile călătoriei. ”

În prezent agenția Eurotravel își desfășoară activitatea în aceleași condiții ca și până acum și își asigură atât clientii cât și partenerii despre faptul că incidentul relatat nu influențează în niciun fel bunul mers al companiei sau calitatea serviciilor oferite.

Despre agenția de turism Eurotravel:

Companie fondată în 1994;

Membră IATA din 1998;

Membră ANAT;

Cifră de afaceri anuală 12.000.000 ron;

Peste 20.000 clienți persoane fizice și companii.

Activitatea companiei Eurotravel este structurată în două divizii: Divizia Vacanțe și Divizia Corporate. Toate serviciile oferite sunt personalizate, iar dintre acestea enumerăm: chartere vacanta vara, city break-uri, vacante exotice, parcuri de distractie, pachete pentru concerte, fotbal, tenis, Formula 1.