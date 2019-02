Femeia este o enigma, chiar si pentru ea. Acum ii place ceva, in cateva minute se razgandeste, apoi dupa o ora reanalizeaza ca vrea cu adevarat. Ca si in viata, nici cand vine vorba de cadouri femeile nu au preferintele batute in cui, dar poti lua in calcul acele “hint-uri” pe care ti le ofera zilnic, mai ales cand vine vorba de Valentine’s Day.

De regula, multe femei se bucura sa primeasca un card de cumparaturi, cu un buget suficient pentru a-si cumpara hainele, pantofii, posetele sau chiar bijuteriile preferate. Daca cele mai multe discutii apar de la cadourile nepotrivite, ar fi indicat sa citesti acest articol.

Bijuterii

Niciodata nu dai gres cu o bijuterie, atata vreme cat se potriveste stilului ei si are si o piatra pretioasa. Fie ca optezi pentru o pereche de cercei, un colier sau o bratara, nicio femeie nu va fi mai fericita decat sa primeasca o cerere in casatorie.

Valentine’s Day este considerata ziua cu cele mai multe cereri in casatorie din an, urmata de Craciun, iar daca vrei sa o impresionezi cu adevarat si sa iti spuna un “DA” raspicat, ai grija ce model de inel de logodna alegi. Uita-te prin cutia ei de bijuterii, vezi ce stil prefera si pentru a-i afla masura, mergi cu un inel de-al ei la un magazin. Suna-i o prietena sau chiar pe mama ei ca sa te ajute in luarea celei mai bune decizii.

Un ceas de mana

La fel ca bijuteriile sau pantofii, femeile nu au niciodata nici prea multe ceasuri. De regula, un ceas de dama trebuie sa fie util, dar mai ales stilat pentru doamne si domnisoare. Desi nu exista reguli in achizitia unui ceas de dama perfect, oricand poti sa arunci o privire in garderoba persoanei iubite, astfel incat sa descoperi ce stil vestimentar prefera.

Toto aici intra si smartwatch-urile. Cele de dama au un design minimalist, sunt mult mai usoare decat cele de barbati si vin cu functii speciale, precum numarul de calorii arse, calitatea somnului, sedentarism, dieta etc.

Protectia telefonului

Pentru doamne si domnisoare, telefonul este precum o carte de vizita. Altfel spus, este primul obiect pe care il pun pe o masa la intalniri sau in sedinte, asa ca trebuie sa arate bine. Stim cu totii ca femeile au mai multa grija de telefoane decat barbatii, asta pentru ca si le doteaza cu folii de protectie a ecranului, dar si cu huse de telefoane.

In ceea ce priveste husele de telefoane destinate femeilor, poti gasi o larga varietate de modele pe TAMOTAMO.ro, realizate de marile case de moda, in culori vibrante si prevazute cu insertii metalice sau elemente ce pot fi personalizate. Daca vrea doar sa isi protejeze telefonul, fara prea multe artificii de design, oricand este binevenita o husa de telefon slim sau din silicon, ergonomice, utile si care confera protectie ridicata. Si cele din piele pentru iphone sunt preferatele femeilor, mai ales modelele tip carte, prevazute cu buzunare speciale pentru cardurile bancare sau cele de transport in comun.

Vacanta de vis

Daca i-ai cumparat un inel de logodna si vrei sa i-l oferi intr-o atmosfera romantica, du-o la Paris sau Roma, orasul indragostitilor. La Tour Eiffel, spre exemplu, au loc cele mai multe cereri de casatorie din lume, asa ca este o buna destinatie de vacanta. In caz contrar, daca este pasionata de shopping si vrea sa fie mereu in tendinte, o vacanta de vis la Milano, capitala modei europene, este ideala. Cele mai mari branduri au expuse colectiile din 2019, doar ca trebuie sa te inarmezi cu rabdare pentru a umbla prin magazine si un buget constistent.