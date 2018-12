Craciunul este despre iubire si afectiune, despre oameni dragi si despre daruri pentru acestia. Nu exista femeie care sa nu isi doreasca sa primeasca in dar produse care sa ii puna in evidenta feminitatea si atuurile in mod general. Intre cele mai interesante idei de cadouri pentru Craciun potrivite pentru o femeie moderna care poate sa aprecieze un dar special se numara bijuteriile si in mod inedit, ca si noutate in 2018, sunt bratarile din piele naturala de piton Karine.ro .

Facand parte dintre accesoriile cele mai indragite si realizate din piele de piton, un material exclusivist, modelele de bratari din piele pentru femei pot fi incluse pe lista cu cadouri de Craciun pentru ca sunt gandite sa scoata din anonimat orice tinuta si sa aduca bucurie celor care le primesc. In modele variate, astfel de bijuterii unicat sunt realizate handmade si pot influenta in mod pozitiv un look, punanad o amprenta pretioasa pe intreaga tinuta careia ii aduce plus valoare. Prin urmare, optiunea pentru bijuterii din piele naturala de piton nu poate fi ignorata in pragul celor mai frumoase sarbatori din an.

Tendintele din industria fashion includ modele de bratari late din piele

Femeile moderne iubesc frumosul in toate formele sale si sunt preocupate de liniile pe care marii creatori de moda le traseaza. Nu exista indoiala, se vor bucura sa primeasca un astfel de dar de Craciun, cu atat mai mult daca se va avea in vedere personalitatea pe care o are femeia respectiva.

De exemplu, pentru o femeie de afaceri, foarte potrivite sunt modelele de bratari late dama Lucido si Goldess lucrate din piele de piton sau Turchese si Blu Notte lucrate din piele naturala de soparla. Femeilor lider le place sa se asocieze cu elemente care transmit ca sunt puternice, mai mult de atat, astfel de accesorii le creaza o stare in simbioza cu natura lor.

Continuand ideea, un cadou pentru femei romantice prin excelenta poate fi o bratara lata din piele naturala de piton, Cosmo. Este o bratara foarte potrivita pentru o femeie meditativa, cu inclinatii spre spiritualitate, data fiind culoarea sa – un albastru azuriu splendid.

Modelele de bratari late pentru femei pot contribui la conturarea unui look fascinant, iar calitatea acestora este indiscutabila: exterior cu piele naturala de piton sau soparla, interior piele naturala de bovine, sistemul de inchidere fiind lucrat din inox lustruit sau placat cu aur de 18k.

Alegand un astfel de cadou pentru ea nu exista dubiu ca va fi apreciat. Poate accesoriza perfect tinute elegante, pretioase si sofisticate, in acelasi timp, dar si tinute smart-casual, indiferent ca elementul principal este fusta, rochia, salopeta sau pantalonii.

Modelele fine de bratari din piele: cadoul perfect pentru ea

Bratarile fine sunt preferatele femeilor sensibile, carora le plac bijuteriile delicate. Bratara handmade din piele de piton, Argento, si bratara unicat din piele de piton, Rosa, intrunesc aceste conditii si pot fi oferite femeilor care, desi au o personalitate puternica, manifesta o sensibilitate aparte. Si aceste modele pot sa accesorizeze cu succes tinute elegante si smart-casual, carora le asigura plus valoare.

Toate modelele de bratari mentionate in text poarta emblema „produs in Romania”, facand parte din colectiile karine.ro, brand autohton ale carui produse sunt ridicate la rang de arta prin design si modul in care sunt produse. Produsele sunt livrate in cutie de bijuterii cadou si au holograma si certificat de autenticitate incluse.