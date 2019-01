(P) 5 obiceiuri bune pe care să le reiei după sărbătorile de iarnă

Efectele vacanței de sărbători încă se resimt. Deși suntem aproape de jumătatea lunii, probabil că încă te simți ușor dezorientată. Vacanța de iarnă a lăsat urme pe care acum trebuie să le integrezi ușor, ușor în stilul de viață post-sărbători. Fie că e vorba de dereglări ale somnului, excese alimentare sau probleme cu tenul, nu te poți preface că ele nu există. Soluția este să le recunoști și să începi să faci ceva în sensul redobândirii echilibrului și vitalității. În continuare, poți citi despre cinci feluri în care poți reveni la un stil de viață satisfăcător după vacanța de iarnă.

Fă cumpărături inteligente

Stilul de viață indulgent din vacanță îți afectează vitalitatea și starea generală de bine. În următoarea perioadă, fii atentă la ce cumperi. Fie că e vorba de alimente sau produse cosmetice, asigură-te că vii în ajutorul tău. Cumpără multe legume și fructe de la piață, cel puțin o dată pe săptămâna, dar și produse de calitate pentru a-ți ajuta tenul să se refacă după cantitatea mai mare de zahăr și alcool consumată în vacanță: o cremă antirid care să redea elasticitatea și tonusul pielii tale poate accelera procesul de refacere.

Mergi devreme la culcare

În primele zile după ce ai revenit la birou, trebuie să te reobișnuiești cu trezitul devreme. Probabil că încă nu poți adormi decât pe la 2-3 în noapte și trebuie să te trezești la 7-8. E destul de dureros, dar ușor, ușor, lucrurile vor intra în normal. Bea o singură cafea pe zi, iar pe seară fă activități care te liniștesc: ascultă o meditație ghidată, prepară-ți un ceai și citește un roman. Astfel, vei reuși să elimini stimulentele din alimentația ta, vei obosi într-un mod sănătos și vei reuși să adormi mai devreme.

Foto: Kira auf der Heide

Răsfață-te responsabil

Nu fi dură cu tine în procesul de readaptare la stilul de viață de după vacanță. Vrei, nu vrei, vacanțele au acest efect asupra ta: te scot din ritm și te abat de la disciplina ta zilnică. Asta nu e un lucru rău, ci ceva de care avem nevoie cu toții din când în când. Nu e vina ta că nu te simți acum în formă, dar ai responsabilitatea față de tine să faci să îți fie bine.

Ce e recomandat să faci pentru a nu pica în extrema criticii de sine și a vinovăției este să îți oferi momente de îngrijire și răsfăț în mod responsabil. Chiar dacă tânjești după o prăjitură, ideea ar fi să nu renunți complet la dorință, ci să îți oferi ceva bun pentru tine, precum un desert fără zahăr. În mod analog, nu aștepta ca tenul tău să se refacă singur după o alimentație nepotrivită și frigul de afară care îl usucă; aplică o mască de față și ajută-l să meargă mai departe. Ai prins ideea: renunță la atitudinea critică și fă lucruri care îți fac bine.

Mergi pe jos

Dacă mergi cu metroul sau autobuzul până la birou, coboară cu o stație înainte de destinație pentru a merge pe jos. Poți face asta dimineața, în drum spre birou, sau seara când pleci. Asigură-te că faci asta o dată sau de două ori pe săptămână. Plimbarea te va ajuta să îți pui în mișcare emoțiile pe care nu ai apucat să le procesezi în ziua de muncă, să arzi niște calorii, dar și să dormi bine.

Nu munci în mod excesiv

Chiar dacă în vacanță nu ai lucrat deloc și simți nevoia să recuperezi, munca în exces nu te va ajuta să te simți mai puțin vinovată. Din contră, organizarea și planificarea te vor ajuta să îți duci la capăt proiectele. Concentrează-te pe fiecare task, nu te grăbi, respiră și vei reuși să reintri într-un ritm bun, valoros pentru cei din jur și sănătos pentru tine. Ce sens are să te epuizezi din prima lună din an? Dozează-ți energia, stabilește limite și priorități și gândește-te că ai un an întreg în față pentru a face tot ce îți propui. Alocă-ți timp pentru a verifica dacă ești în acord cu valorile tale și întreabă-ți corpul cum se simte. Închide laptopul dacă simți că tragi de tine, iar cele 8 ore de muncă s-au scurs deja.

După cum vezi, nu e o surpriză să constați că îți e greu să te trezești, că nu ai energie și că starea ta de spirit nu e prea bună. An de an se întâmplă asta în luna ianuarie. De acum, știi că e normal să te simți așa după sărbători, chiar dacă ai avut grijă să nu faci excese. Vacanțele au o altă dinamică față de viața noastră de zi cu zi, iar revenirea la rutină se face treptat. Folosește cele cinci ritualuri simple prezentate în acest articol și fii sigură că îți vei recăpăta vitalitatea în cel mai scurt timp.

Fotografie principală: Eli DeFaria