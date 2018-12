Esti pe punctul de a te muta intr-o casa noua si nu stii cum si de unde sa incepi cu decorarea si amenajarea ei? Ne-am gandit sa iti dam o mana de ajutor si iti evidentiam doar 5 dintre motivele pentru care merita sa apelezi la o echipa de arhitecti specialisti care sa te ajute cu noul tau proiect de amenajare a casei.

Vei avea parte de o evaluare corecta a situatiei, facuta de un specialist in domeniu

Acesta este un prim motiv pentru care merita sa iei in calcul varianta de a alege o firma de arhitectura pentru proiectul tau de amenajare a casei. Vei beneficia de o indrumare corecta si vei primi cele mai bune sfaturi de la persoane avizate, care vor sti sa raspunda tuturor cerintelor tale in materie de design interior. O astfel de decizie ar putea aduce un plus de valoare casei tale si te va scapa de eventuale greseli, care pot fi costisitoare.

O planificare corecta ce ar putea sa diminueze bugetul alocat

Pe langa entuziasmul de a-ti construi o noua casa, intervin fel si fel de intrebari sau probleme care te macina: cu cine sa lucrezi pentru noul proiect, ce implica procesul de autorizare a construirii sau cand va fi totul pus la punct. Din acest motiv, apeland la un specialist in proiectare si amenajari vei putea economisi timp si efort suplimentar, ba chiar vei putea ajunge sa te incadrezi in bugetul alocat. Un designer potrivit va gasi intotdeauna solutiile potrivite pentru tine si casa ta.

Un arhitect dispune de mai multe resurse decat cele pe care le ai tu

Chiar daca vei avea tendinta sa alegi sistemul DIY (do it yourself), un arhitect specializat in proiecte de case va avea intotdeauna acces la o paleta mai larga de resurse, produse sau servicii, care sunt mai putin cunoscute publicului larg. Utilizandu-le, acesta iti va putea proiecta caminul mult visat, intr-o conceptie care sa fie si unitara si originala.

Bani economisiti pe care ii vei putea investi in altceva

Oricat de cliseic ar suna si oricate semne de intrebare ti-ai pune, faptul ca vei plati un specialist care sa se ocupe de proiectarea casei tale ar putea sa iti aduca economii importante in bugetul de care dispui. Asta pentru ca te-ar putea scuti de anumite greseli pe care le-ai putea face singur, daca vei incerca sa rezolvi astfel de probleme fara sa ai parte de indrumarea unui arhitect.

Implicare permanenta pentru rezultate pe masura asteptarilor tale

Chiar daca vei avea ocazia de a alege dintre zeci de firme de proiectare, cu siguranta iti vei dori o echipa cu experienta pe piata care sa iti satisfaca cele mai pretentioase gusturi sau nevoi. Si asta pentru ca proiectarea nu inseamna numai realizarea unui plan al dispunerii incaperilor. Aici intra in discutie si alegerea materialelor potrivite, a tehnologiei recomandate in functie de vreme sau mediu, dar si costurile de intretinere a constructiei pe termen mediu sau lung. Echipa de arhitecti pe care o vei alege va fi alaturi de tine si te va indruma pe toata durata proiectului si nu doar la inceput.

