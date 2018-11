Cu o istorie ce datează încă din China anilor 900, jocul de Poker a cunoscut multe forme și schimbări, iar explozia de popularitate pe care a dobândit-o stă testament celor peste 5 decade de cinematografie. Domnișoarele și Doamnele manifestă un interes deosebit pentru acest joc de cărți și se transformă în adversare redutabile în cadrul marilor competiții. De la clasicul Hold’Em și până la cele mai noi variații puteți să învățaţi să jucați poker online în compania celor mai buni operatori și puteți utiliza din plin bagajul de cunoştiinţe oferit de aceștia. Dar dacă sunteți în căutarea unei inspirații, am pregătit pentru dumneavoastră o lista a celor mai bune 4+1 Filme despre Poker, pentru a vă stimula apetitul pentru câștig!

Nu putem începe lista fără a aduce un omegiu actorului Daniel Craig și a personajului său: Bond…James Bond în deja celebrul “Casino Royale”. În pelicula originală jocul principal era Baccarat-ul, dar în această ecranizare modernă a fost înlocuit de Texas Hold’em, iar în înfruntarea finală eroul nostru reușește să facă o chintă ce spulberă full house-ul inamicului său, Le Chiffre. În felul acesta, cel mai iubit agent operativ al serviciilor secrete britanice MI6 dejoacă planurile personajului negativ și salvează lumea încă o data!

Un concept unic și un film incredibil, viziunea directorului Andrew Niccol (creatorul celebrului “Gattaca”) ni-l prezintă pe Justin Timberlake în rolul lui Will Salas. “In Time” este povestea unei lumi scufundate în tehnologie, unde oamenii sunt liberi să facă ce vor cu .. timpul. Oamenii au o durată de viață de 25 de ani și pot interacționa unii cu alții transferându-și minute, zile și ani din viață. Cei mai bogați membrii ai societății trăiesc milenii întregi, pentru că ceasul lor biologic va bate veșnic, în timp ce oamenii obișnuiți își pariază zilele rămase, în speranța unei longevități furate.

Rounders bate în cuie o regulă universal valabilă în lumea gambling-ului: Nu juca pe banii pe care nu ți-i permiți să-i pierzi! Cu o distribuție excelentă, John Malkovich, Matt Damon, John Turturro și Edward Norton ne invită în lumea poker-ului pe mize mari! Visul personajului interpretat de Matt Damon – Mike M. – este de a-și folosi abilitățile de jucător de poker pentru a ajunge în Las Vegas, dar totul ia o întorsătură dramatică în momentul când își pierde toți banii în fața unui mafiot rus. Mike decide să se lase de poker și își pune studiile pe primul plan până în momentul când cel mai bun prieten al sau e eliberat din închisoare.

În America anului 1973, filmul The Sting ne dezvăluie planul pus la cale de doi escroci de a a înșela un șef al mafiei. Însuși numele filmului face aluzie la ultima etapă a unei înșelăciuni bine organizate, iar Paul Newman, Robert Redford și Robert Shaw fac roluri de excepție. Acest film a fost nominalizat la 10 Oscaruri din care a câștigat 7 și este o piatră de temelie pentru oricine dorește să învețe să joace poker. Nu am să va dezvălui nimic din acțiunea și intriga filmului, pentru că nici un cuvânt scris nu i-ar face cinste acestei capodopere, dar vă invit să-l urmăriți cu sufletul la gură!

Cea mai buna mână de poker este prezentată în filmul din 1965 – The Cincinnati Kid. Cu Steve McQueen in rolul principal, vedem ascensiunea lui Eric Stoner (personajul interpretat de Steve M.) de la jocuri modeste de poker şi până la partide memorabile, desfăşurate în compania celor mai importanţi jucători din New Orleans. Intrigile şi strategiile cutezătoare ale unui joc memorabil de poker sunt perfect surprinse, iar veteranii jocului vor înţelege că deznodământul unei partide nu este cel mai important lucru. Vizionare placuta!