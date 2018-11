Nu credeai ca poti obtine o schimbare de look radicala fara sa te vopsesti? Afla ca exista cateva produse profesionale pentru par care iti asigura rezultate de exceptie fara sa mergi la salon si sa apelezi la mainile iscusite ale unui expert in domeniu.

Fie ca nu vrei sa aplici deloc vopsea de par, fie ca vrei sa testezi o noua nuanta inainte de a face schimbarea radicala, cert este ca vei avea nevoie de unul dintre produsele profesionale pentru par recomandate mai jos. Printre beneficiile acestora se numara si faptul ca nu contin amoniac, intaresc firul de par si se pot aplica atat pe par natural, cat si pe par vopsit. Un nuantator de par de la Profihairshop nu te va dezamagi niciodata, asa ca merita sa ii acorzi toata increderea ta. Tot ce trebuie sa faci este sa alegi produsul care ti se potriveste cel mai bine si sa il aplici pe par urmand instructiunile de pe eticheta.

Sampon colorant

Samponul colorant face parte din lista acelor produse profesionale pentru par care te ajuta sa obtii o schimbare de look fara sa te vopsesti. Fie care vrei sa iti intensifici nuanta, fie ca vrei sa dai un refresh parului tau vopsit sau natural, aceasta este solutia de care ai nevoie. Inainte de a alege primul produs care te imbie de pe raft, informeaza-te in privinta caracteristicilor pe care trebuie sa le aiba un sampon colorant de calitate.

Ai nevoie de un produs care sa iti hraneasca podoaba capilara, sa ii confere stralucire si finete. Mai mult de atat, trebuie sa aiba in compozitie ingrediente care au grija si de pielea capului. Crezi ca este imposibil sa gasesti un sampon colorant care sa aiba atatea calitati? Inseamna ca nu ai incercat samponul colorant Lakme cu pigment maro. Acesta este recomandat in special pentru parul vopsit in nuante ciocolatii, insa te poti juca cu efectele lui si pe alte culori mai deschise de par. Are la baza formula WAA cu aminoacizii din grau natural, ce actioneaza din interiorul fibrei parului. Substantele sunt absorbite adanc in firul de par restabilind nivelul optim de hidratare, asa ca podoaba ta capilara isi va recapata echilibrul, stralucirea si elasticitatea.

Produsul mai contine extract din cacao ce are efect antioxidant si de protectie a culorii. Polimerii cationici de origine vegetala (seminte de fasole indiana guar) protejeaza parul si confera suplete, in timp ce colorantii cationici stimuleaza si reimprospateaza nuanta parului. Inca o veste buna este ca produsul nu contine parabeni, PEG si uleiuri minerale.

Exista sampon colorat si pentru iubitoarele de cosite blonde. Specialistii si-au intensificat eforturile pentru a obtine un sampon neutralizator pentru par blond cu reflexii violet. Este recunoscut faptul ca parul vopsit blond isi poate pierde usor intensitatea si stralucirea. Asadar, daca vrei sa scapi de galbenul ori de portocaliul neplacut care a pus stapanire pe parul tau, incearca un sampon violet.

Masca coloranta pentru par

Inca un produs pe care ar trebui sa il treci pe lista de cumparaturi, daca vrei sa faci o schimbare de look fara sa te vopsesti, este masca coloranta. De la brunet si tonurile pasionale de roscat pana la delicioasele nuante de roz si turcoaz, vei gasi in comert o multime de nuante care te ajuta sa iti pui in practica dorintele beauty.

Asigura-te ca masca coloranta pentru care optezi are in compozitie ingrediente ce iti ingrijesc podoaba capilara, altfel vei fi dezamagita sa constati ca te confrunti cu o senzatie de asprime si cu pierderea stralucirii. Combinatiile dintre cheratina si ulei de argan fac minuni pentru parul tau, asa ca merita sa investesti intr-un produs din gama Oro Therapy de pe profihairshop.ro.

Nu trebuie sa iti faci griji in privinta modului de aplicare a unei masti colorante, fiindca se vor descurca de minune chiar si incepatoarele. Produsul trebuie aplicat pe parul umed, imediat dupa samponare, utilizand manusi speciale. Acesta se distribuie uniform pe par, cu ajutorul unui pieptene cu dinti rari, dupa care se lasa sa actioneze intre 3-15 minute, in functie de intensitatea culorii dorite. La final, se clateste parul cu apa calduta.

Spray colorant

Vrei sa iti faci o schimbare de look mai indrazneata, insa in acelasi timp iti este teama de rezultate? Vei prinde curajul necesar cu ajutorul unui spray colorant. De regula, produsele de acest tip sunt concepute astfel incat sa fie indepartate din par de la prima spalare, asa ca nu ai de ce sa iti faci griji in cazul in care efectul nu este cel dorit.

Spray-ul colorant iti permite sa incerci tot felul de combinatii cromatice fara amenintarea ca va trebui sa “suporti” noua nuanta multa vreme. Iti poti schimba look-ul in functie de eveniment si de starea de spirit. Te astepta o petrecere la care vrei sa iesi din anonimat ori mergi in club si nu stii cum sa te faci remarcata? Atunci trebuie sa treci pe lista de cumparaturi un spray colorant.

Legat de tendintele acestui sezon, trebuie sa stii ca se poarta roz, auriu, turcoaz si mov. Poti da liber la creativitate de acum incolo. Ca sa te bucuri de efectele cromatice ale acestui tip de produs, nu trebuie decat sa agiti bine tubul inainte, dupa care sa pulverizezi in pozitie verticala pe parul uscat de la o distanta de 20 cm.

Pe care dintre aceste produse profesionale pentru par ai de gand sa il pui in cosul tau de cumparaturi la urmatoarea achizitie?