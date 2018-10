Sesiunile de infrumusetare si orele petrecute la salon sunt nu doar costisitoare, dar si obositoare pentru femeile care isi doresc sa obtina un look perfect. Atunci cand vine vorba despre manichiura, fiecare doamna isi doreste ca mainile ei sa arate impecabil, oja sa reziste la toate provocarile zilnice si, daca ar fi posibil, sa iasa din discutie deplasarea pana la salon, programarile lungi si orele in plus pierdute. Urmand o serie de pasi necesari si achizitionand produsele potrivite, poti sa iti realizezi singura manichiura perfecta, doar cu un ritual riguros.

Iata ce ai nevoie pentru o manichiura cu gel perfecta, la tine acasa!

Ustensilele necesare

In primul rand, ai nevoie de o serie de ustensile care te vor ajuta sa iti cureti unghiile si sa le tratezi in modul potrivit. Pentru manichiura cu gel, tot ce iti trebuie este un kit special, pe care il gasesti in magazine si online, la preturi foarte accesibile. Un kit contine lampa de uscare, ustensilele de curatare si stickere speciale pentru constructia unghiilor cu gel. Daca vizitezi magazinul online Baff, vei gasi kituri de oja semipermanenta pentru manichiura, alaturi de alte produse indispensabile, precum solutiile si gelurile. Cumpara o pila profesionala, cu mai multe fete, pe care sa o folosesti atat in a da forma unghiei, cat si pentru curatarea si netezirea suprafetei.

Gelul si paleta de culori

Pentru constructiaunghiei, dar si pentru simpla aplicare peste unghia naturala, trebuie sa alegi un gel de constructie pentru unghii, potrivit tipului tau de unghie. Ele se gasesc sub diferite culori, in functie de stilul de manichiura pe care il alegi. Este important ca gelul si ojele sa fie de calitate, intrucat sa nu afecteze textura si aspectul final.

Lumina potrivita

Pentru a nu omite detaliile, ai nevoie de o lumina potrivita in incaperea in care lucrezi. In caz contrar, rezultatul final s-ar putea sa nu fie atat de satisfacator precum ti-ai imaginat. Pozitioneaza-ti masa de lucru, alaturi de kit-ul de manichiura intr-un loc luminat foarte bine, de preferat langa geam, unde are acces lumina naturala. Ca alternativa, poti sa fixezi o lampa cu lumina alba pe masa sau pe birou, acolo unde va avea loc sesiunea de infrumusetare.

Crema hidratanta

Manichiura nu inseamna numai unghie, ci si calitatea si finetea pielii mainilor. Pentru a obtine o manichiura perfecta intru totul, ai nevoie de o crema hidratanta care sa se potriveasca cu ph-ul pielii tale. Alege cremele din uleiuri esentiale, naturale, fara adaosuri de substante care pot afecta pielea. O emulsie hidratanta, aplicata dupa fiecare manichiura este tot ce ai nevoie pentru a-ti mentine mainile frumoase. Mai mult de atat, ea poate fi folosita pentru intreg corpul, in functie de tipul de lotiune. Produsele cosmetice folosite joaca un rol foarte important in mentinerea frumusetii corporale, asa ca, acorda-le o atentie deosebita.

Daca vei tine cont de cele de mai sus, tot ce ai nevoie pentru a obtine o manichiura impecabila este putina rabdare si creativitate.