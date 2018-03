Oscar 2018: Rita Moreno, apariție de senzație. A purtat aceeași rochie ca la Premiile Oscar din 1962

Rita Moreno a fost una dintre cele mai reușite și stilate apariții de pe covorul roșu al galei de decernarea a Premiilor Oscar 2018. Actrița, în vârstă de 86 de ani, a îmbrăcat aceeași rochie pe care a purtat-o în urmă cu 56 de ani, la Premiile Oscar din anul 1962.

Rita Moreno a reușit să impresioneze din toate punctele de vedere cu ținuta aleasă pentru marea seară a Oscarurilor. În ciuda celor 56 de ani diferență între cele două evenimente, rochia de gală, cu câteva mici ajustări, s-a menținut intactă pe silueta zveltă a actriței, care, nici pe departe, nu-i trăda vârsta reală.

A dress so nice she rocked it twice 💁 That’s right, @TheRitaMoreno just arrived at the @TheAcademy awards in the same dress she wore during her iconic #oscars win in 1962 👑 | 📷: @People pic.twitter.com/LCEF2EuwQ5

— One Day at a Time (@OneDayAtATime) March 5, 2018