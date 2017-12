Obiceiuri și tradiții de Anul Nou. Ce trebuie să faci pentru a avea noroc în 2018

La cumpăna dintre ani, oamenii din întreaga lume respectă o serie de obiceiuri și tradiții despre care cred că le vor purta noroc în următoarele 12 luni.

Iată, în cele ce urmează, cele mai importante obiceiuri și tradiții de Anul Nou la români:

Obiceiuri și tradiții de Anul Nou. Colindele

Printre cele mai frumoase obiceiuri și tradiții pe care le au românii în noaptea de Anul Nou, dar și în prima zi din an, se numără colindele, cum ar fi „Sorcova” și „Plugușorul”.

Obiceiuri și tradiții de Anul Nou. Poartă ceva nou și ceva roșu

Se crede că Anul Nou trebuie să te prindă cu haine noi pentru ca în următoarele 365 de zile să te înnoieşti din toate punctele de vedere şi să primeşti cât mai multe cadouri. De asemenea, pentru un an norocos şi plin de iubire sunt de preferat hainele roşii, roşul fiind considerat culoarea veseliei şi a dragostei.

Obiceiuri și tradiții de Anul Nou. Mănâncă pește și struguri

Un alt obicei spune că trebuie să mănânci peşte în noaptea de Revelion ca să te poţi strecura printre probleme şi obstacole în noul an, cu agilitatea unui peşte în apă. Şi strugurii au o semnificaţie aparte în seara de Revelion. Fiecare din cele 12 boabe de struguri consumate de Revelion semnifică prosperitatea în cele 12 luni ale anului care vor urma.

Pe de altă parte, carnea de pasăre nu este deloc considerată aducătoare de noroc. Precum păsările de curte care scormonesc pământul pentru a-l împrăştia, tot astfel se crede că se împrăştie prosperitatea şi binele din casă în care se serveşte carne de pasăre.

Obiceiuri și tradiții de Anul Nou. Sărutul sub vâsc

Sub vâsc sau nu, sărutul este obligatoriu în noaptea de Revelion, dacă vrei să ai parte de dragoste în noul an. În caz contrar, vei avea un an cu puţine satisfacţii sentimentale.

Obiceiuri și tradiții de Anul Nou. Fără certuri și supărări

În noaptea dintre ani şi pe 1 ianuarie nu se plânge. Tradiţia spune că aceia care plâng în prima zi a anului vor avea un an cu evenimente triste.

Obiceiuri și tradiții de Anul Nou. Aprinde o lumânare

Pentru ca noul an să fie luminos, aprinde o lumânare sau o candelă în seara de Revelion şi las-o aprinsă până dimineaţa.

Obiceiuri și tradiții de Anul Nou. Noroc și protecție

De asemenea, o binecunoscută tradiție spune că prima persoană care va trege pragul casei de Anul Nou ne va influența tot anul. Dacă prima persoană care intră în casă este bărbat, anul va fi plin de noroc; dacă o femeie intră prima, noul an va fi plin de ghinion.

Obiceiuri și tradiții de Anul Nou. Deschide ușile și ferestrele

La miezul nopţii de Anul Nou trebuie deschise ușa și ferestrele pentru câteva minute, astfel încât anul vechi să iasă, iar cel nou să intre.

Obiceiuri și tradiții de Anul Nou. Masă îmbelșugată și bani în buzunar

Numărătoarea inversă pentru noul an trebuie să te prindă obligatoriu cu masa îmbelșugată și cu bani în buzunar. Astfel, te vei bucura de câştiguri şi bunăstare tot anul viitor.

Obiceiuri și tradiții de Anul Nou. Fără datorii

Dacă nu vrei să fii dator tot anul ce vine, încearcă să îți plătești datoriile până la miezul nopții.

Obiceiuri și tradiții de Anul Nou. Pune-ți o dorință

Nu în ultimul rând, în noaptea dintre ani este important să ne punem mereu o dorință și să întâmpinăm anul ce vine cu speranțe mari.

Foto – 123rf