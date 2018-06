Oana Zăvoranu și-a creat propriul său parfum

Oana Zăvoranu și-a dorit să surprindă din nou și de această dată vedeta și-a creat propriul parfum, conform cu gusturile sale, dar și cu personalitatea sa vulcanică.

Parfumul, al cărui nume este întocmai data sa de naștere, a fost lansat cu mare fast zilele trecute, iar Oana Zăvoranu ne-a dezvăluit ce esențe conține, dar și ce anume îl face atât de special: “Mi-a venit ideea asta de a lansa un parfum pentru că până acum nu am găsit unul care să mă mulțumească pe deplin. Nu aveau acel ceva pe care-l căutam. Și atunci am făcut o călătorie la Milano, unde l-am cunoscut pe celebrul parfumier Luca Maffei, și i-am spus ce note îmi plac mie. Mie îmi place mirosul de cafea, de piper, de ambră, de caramel, de patchouli, ylang-ylang, santal, lămâie și i-am zis că vreau ca din toate astea să iasă un parfum, ceva puternic care să mă reprezinte. Oricum nu știu toată rețeta pentru că nici un parfumier nu și-o dezvăluie, dar are și arome orientale pentru că mie îmi plac foarte mult și sunt la modă.”

“Parfumul este ca mine: pasional, intrigant, păcătos, focos, volatil, senzual și exuberant. Am ales roșul pentru ambalaj, care înseamnă viață și pasiune, auriul, care înseamnă bogăție, și negrul pentru că este culoarea mea preferată și reprezintă rafinamentul. Atenție! Nu este pentru doamnele și domnișoarele care vor să fie subtile. Mă gândesc și la un al doilea parfum, însă nu-mi doresc să fac un business din asta, dar cine știe. Mă inspir de la Gabriela Sabatini care a câștigat mai mulți bani din parfumurile create decât din tenis, așa că totul este posibil, mai ales la mine.” – ne-a declarat Oana Zăvoranu

