O tânără și-a tatuat pe față cuvântul „blestemată” pentru a nu fi angajată

Kayleigh Peach, în vârstă de 26 de ani, a povestit pentru BBC News cum tatuajele i-au schimbat viața.

Tânăra, care acum a devenit artist tatuator, are 60% din corp acoperit de tatuaje.

„Lumea se mai uită lung la mine. Se întâmplă să uit că am tatuajele și să mă întreb de ce se holbează oamenii la mine. Mi se pun destul de multe întrebări despre tatuajele pe care le am pe față. Cred că oamenii văd tatuajele de pe gât și față ca fiind un gest extrem. Primești critici dure, oamenii îți spun că arăți ca un golan, că este intimidant sau prea mult. Familiei mele nu îi plac foarte mult aceste tatuaje. Tatăl meu s-a căsătorit și, pentru că am un tatuaj mare pe piept, mi-a spus că nu pot fi domnișoară de onoare. Însă acum a început să accepte situația. I-am făcut și lui un tatuaj”, a spus Kayleigh.

Fata a povestit că la început nu câștiga prea mult, însă în câțiva ani a ajuns să se poată întreține lucrând într-un atelier de tatuaje.

„Mi-am făcut primul tatuaj la vârsta de 18 ani. Mi-am tatuat numele celui mai bun prieten pe gleznă, iar el și-a tatuat numele meu. Acum, corpul meu e acoperit de tatuaje în proporție de 60%. Primul tatuaj pe față mi l-am făcut la 24 de ani, în prima mea zi ca ucenic într-un atelier de tatuaje. Practic, mi l-am făcut ca să nu pot obține o slujbă normală și să fiu forțată să perseverez în ceea ce fac. Mi-am tatuat cuvântul „blestemată” deasupra ochiului”, a precizat ea.

„Ador să fac tatuaje, trebuie să fii mereu creativ, să înveți și să cunoști oameni. Stai de vorbă constant cu oamenii care vin la tine, le afli problemele și durerile. Unii sunt emoționați și atunci este treaba ta să îi ajuți să se relaxeze. Alte povești îți frâng inima. Te face să îți dai seama ce contează cu adevărat în viață și te ajută să fii mai optimist. Am ajutat multe persoane care aveau complexe legate de corpul lor, aveau vergeturi sau cicatrici”, a explicat Kayleigh.

Sursă foto: Facebook