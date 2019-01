O tânără s-a despărțit de iubitul ei și a anulat nunta după ce invitații nu au vrut să achite costurile evenimentului

O femeie a anunțat pe rețeaua de socializare că nunta sa s-a anulat și că ea și logodnicul ei au decis să își crească împreună fiul. De ce? De vină ar fi familia și prietenii. Susan a scris că ea și iubitul ei s-au cunoscut pe când aveau doar 14 ani și de atunci au rămas împreună. Au mers împreună la colegiu, au făcut un copil, apoi și-au terminat studiile.

Cei doi visau la o nuntă ca-n povești și au reușit să strângă 15.000 de dolari. Dar în curând au realizat că nunta pe care și-o doreau costa 60.000 de dolari.

Atunci Susan a hotărât că familia și prietenii ei ar trebui să ajute la completarea banilor, donându-le câte 1.500 de dolari fiecare.

„Am cerut în mod special să primesc cadouri în bani. Cum am putea face nunta la care am visat fără fonduri adecvate? Am sacrificat atât de multe și am cerut fiecărui invitat să ne dea în jur de 1.500 de dolari. Domnișoara mea de onoare mi-a dat 5.000 de dolari alături de serviciile ei de planificare. Am spus foarte clar: dacă nu poți contribui, nu ești invitat la nunta noastră exclusivistă. Este o petrecere pe care o dai o dată în viață”, a scris fata pe Facebook.

Extrem de supărată, ea a spus că doar opt persoane au răspuns cerinței sale, iar atunci domnișoara de onoare și familia mirelui au retras ofertele lor financiare. Atunci, ea a trimis din nou invitații, cerând bani, însă fără succes.

Potrivit tinerei, suma de 1.500 sau 1.000 de dolari este rezonabilă deoarece este o sumă neglijabilă.

Mai mult, prietenia dintre ea și domnișoara de onoare s-a încheiat în momentul în care aceasta din urmă i-a sugerat să rămână la bugetul original.

Când mirele a propus să facă o nuntă mai ieftină în Las Vegas, ea s-a simțit din nou ofensată.

La scurt timp, relația lor s-a încheiat.

La finalul postării, tânăra spune că pleacă într-o călătorie deoarece s-a săturat de „această societate îngrozitoare”.

„Trebuie să plec departe de această societate îngrozitoare. Cât de greu ar fi fost să donați prieteni? Contez pentru voi? Doar dați-mi bani pentru nunta mea. Nici nu voi pretinde că nu asta mi-am dorit. Erau pentru un vis. Am fost înjunghiată, înșelată. La revedere. Ne vedem în două luni. Să nu credeți că mă dețineți. Tai orice legătură cu voi, șerpilor. Îmi trăiesc viața singură de acum. Îi voi lăsa să intre doar pe cei care cred că au intenții bune”, a încheiat Susan.

O verișoară de-a fetei a afirmat, pe Reddit, că aceasta a devenit obsedată de familia Kardashian în urmă cu câțiva ani, iar acest lucru a contribuit la comportamentul său delirant privind materialismul.

Sursă foto: 123rf.com