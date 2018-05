O tânără s-a întors la facultate a doua zi după absolvire, cu o armă semi-automată

O tânără din Statele Unite ale Americii s-a întors la facultatecu o armă semi-automată la o zi după absolvire, stânind astfel o dezbatere aprinsă privind controlul armelor în SUA.

Kaitlin Bennett, în vârstă de 22 ani, a absolvit cursurile Universității de Stat Kent din Ohio, obținând o diplomă în Biologie. A doua zi, ea s-a întors în campus cu o pușcă semi-automată AR-10 pe umăr și o beretă pe umăr pr care scria „Vino și ia-o”.

Now that I graduated from @KentState, I can finally arm myself on campus. I should have been able to do so as a student- especially since 4 unarmed students were shot and killed by the government on this campus. #CampusCarryNow pic.twitter.com/a91fQH44cq

— Kaitlin Marie (@KaitMarieox) May 13, 2018