Fata a reușit să se fotografieze cu zeci de vedete, fără ca acestea să știe. De fiecare dată, ea zâmbea, ca și cum camerele ar fi fost ațintite asupra ei.

Internauții au remarcat în scurt timp prezența tinerei și i-au descoperit identitatea. Este vorba despre modelul Kelleth Cuthbert, din Los Angeles, angajată de compania Fiji să le servească apă plată vedetelor care soseau la Globurile de Aur.

Deși la eveniment au mai fost angajate alte trei fete să servească apă, Cuthbert a fost singura care s-a remarcat prin prezența ei în toate fotografiile cu actorii și actrițele de la Hollywood.

Why care about the spotlight when you have everything on the background? #GoldenGlobes #fijiwatergirl pic.twitter.com/WehPQ7EX9C — FIJI Water Girl 💧 (@watergirlGG) January 7, 2019

Mai mult, ea a creat și un cont de Twitter, FijiWaterGirl, unde a postat toate imaginile în care apare în spatele vedetelor, parcă acaparând fotografiile.

There are two kinds of people in the world: the ones who desperately tries to shine and the ones who shine bright like a diamond. #GoldenGlobes #fijiwatergirl pic.twitter.com/E67OeuBqcr — FIJI Water Girl 💧 (@watergirlGG) January 7, 2019

Who wore it better? It’s the blue dress challenge. #GoldenGlobes pic.twitter.com/SgrsVqQ1yU — FIJI Water Girl 💧 (@watergirlGG) January 7, 2019

She loves Fiji water too, so should you. #GoldenGlobes pic.twitter.com/Sj2vsNEM4g — FIJI Water Girl 💧 (@watergirlGG) January 7, 2019

Sursă foto: Twitter