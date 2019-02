O tânără italiancă care a avut badantă din România și-a dat disertația în „Sindromul Italia”

Vera Quarleri a cunoscut mai multe românce care i-au povestit prin ce au trecut după ce au plecat în străinătate.

„Admir româncele fiindcă sunt puternice, merg mereu înainte în ciuda greutăților”, a afirmat tânăra, care a absolvit masteratul cu media 9.50.

Vera a fost inspirată de o româncă care a lucrat ca îngrijitoare pentru bunica ei, în Italia. Ea a dedicat lucrarea tuturor femeilor care merg, în ciuda suferinței, mai departe, dar și bunicii ei, care între timp a decedat.

„Felicitări tuturor româncelor, cum am spus și în lucrare. Admir foarte mult persoanele care iau această decizie de a pleca la muncă și reușesc să meargă înainte. Cu costul îmbolnăvirii, a problemelor, a dorului de copii. (…) Trebuie să fie foarte puternice”, a spus Vera pentru Libertatea.

Vera este profesoară de muzică și prin intermediul muncii ei a cunoscut multe povești dureroase.

„Am cunoscut o fată tânără de 35 de ani care avea copii mari de 17-18 ani care pur și simplu a evadat din Moldova. Și-a refăcut viața aici fiindcă mama ei bea, soțul o bătea, a fugit fără nimic de acolo. Și o altă poveste, în sensul că ea și-a adus repede copiii aici. O altă fată, doamnă, care vine la lecțiile de franceză mi-a povestit că a fost foarte puternică fiindcă a trecut prin multe probleme, a stat cinci ani fără copii, dar apoi a reușit să-i aducă. Ea a fost avantajată fiindcă are un caracter puternic, nu s-a lăsat învinsă. Dar și-a văzut prietenele care au început să bea fiindcă nu s-au adaptat sau fumau sau își pierduseră plăcerea de a trăi”, a povestit tânăra.

Lucrarea sa de disertație, intitulată „Mame transnaționale. Menținerea legăturii peste granițe”, o va ajuta pe italiancă în activitatea sa cu copiii.

„Când vezi un copil care pare agresiv, lipsit de respect, care nu se comportă conform normelor, trebuie să vezi în afara aparențelor. Este un semn de suferință. Mama rămâne mama. Și atunci când copilul nu-și are mama aproape, asta poate avea urmări ca adult. Vom avea o generație care nu va ști să gestioneze dragostea pentru propriul copil. Eu care am institnctul matern foarte dezvoltat, chiar dacă nu am copii încă, de multe ori am izbucnit în plâns urmărind reportajele, interviurile, toate declarațiile acestor copii care povestesc cât suferă și mi-a provocat multă tristețe”, a explicat ea.

Profesorii Verei au fost impresionați de lucrarea sa și își doresc să studieze și mai mult această temă.

„Profesorii mei au fost foarte uimiți să afle că sunt mame care se sinucid fiindcă sunt depresive sau copii care se sinucid fiindcă nu pot trăi cu dorul de mamă, nu au mai putut suporta. Profesoara mea, coordonatoarea lucrării, sigur o va chema pe Silvia Dumitrache și va aprofunda fenomenul pentru mediul universitar și va aduce în atenție cazul mamelor transnaționale, Sindromul Italia, orfanii albi”, a mai spus Quarleri.

Conform ultimului studiu realizat de Federația Europeană pentru Servicii Individuale, 12 milioane de europeni au avut îngrijitoare sau femeie în casă „la negru”, iar în Europa sunt aproape 8 milioane de muncitori în acest sector al muncii la domiciliu.

