O româncă este stewardesa familiei regale din Emiratele Arabe. A urmat școli prestigioase de bune maniere și a călătorit în 89 de țări

Andreea Ștefănescu este o tânără ambițioasă

Andreea Ștefănescu (31 de ani) lucra ca webdesigner în București, când a pus un pariu cu colegii ei de muncă! Mai exact, a fost o provocare lansată de băieți să se ducă la interviul de recrutare al unei companii aeriene din Orientul Mijlociu. Andreea a luat trenul până la Belgrad pentru un interviu la o companie aeriană, a fost acceptată, iar după nici o lună avea deja primul zbor spre Dubai, ca însoțitoare de zbor: „Eu n-am visat să fiu stewardesă. Am ajuns în meseria asta dintr-un pariu și m-am îndrăgostit de ea. Am călătorit în 89 de țări și în general oamenii se duc să vadă locurile, obiectivele turistice, eu am preferat să privesc oamenii. Întotdeauna mă duceam în locurile unde localnicii mâncau, am vrut să văd cât mai mult din felul cum își trăiesc viața, cum gândesc, ce ritualuri au și, cu fiecare destinație nouă, eram și mai fascinată de acest domeniu”, le-a povestit Andreea jurnaliștilor de la Libertatea.

Andreea a fost recrutată de aviația privată și a lucrat șase ani pentru familia regală din Emiratele Arabe. Pasagerii avionului regal erau atât de importanți, încât comportamentul stewardeselor trebuia să fie pe măsură! Trebuie să știi să asculți și să nu își impui propriile opinii, să conferi călătorilor securitate și confort, iar pentru acest lucru, Andreea a urmat cursuri de specialitate – a urmat un MBA în International Hospitality, apoi a primit primul certificat de trainer în etichetă și protocol de la Engligh Manner, o școală aflată sub patronajul Casei Regale a Angliei, apoi a trecut pe la The Protocol School of Washington și ulterior, a fost acceptată la Institut Villa Pierrefeu.

Andreea Ștefănescu: „Am vrut ca oamenii să aibă acces la toate aceste abilități care îți fac viața mai ușoară”

„Am dat 47 de examene din politică, diplomație, ritualuri, tabuuri, artă, feluri de a mânca, am studiat toate cele 4 tipuri de servire și feluri în care se cinează: britanic, american, continental și francez. Și toate astea au fost o investiție ca eu să pot să împărtășesc lumii întregi informații care în mod normal au fost limitate la case regale sau la oameni dintr-o altă pătură socială. Am vrut ca oamenii să aibă acces la toate aceste abilități care îți fac viața mai ușoară în drumul spre succes”, le-a declarat Andreea Ștefănescu jurnaliștilor de la Libertatea.

Andreea Ștefănescu a urmat școala unde s-a pregătit și Lady Diana pentru viața de prințesă! Institutul Villa Pierrefeu din Montreux este ultima școală de maniere din Elveția absolvită de ea. Acolo ajung doar femeile din casele regale sau soții de diplomați pentru a se pregăti în protocol și etichetă.

