O marcă de vin românesc are unele dintre cele mai frumoase etichete din lume

Marian Olteanu, proprietarul mărcii de vinuri Gramma, se poate lăuda cu unele dintre cele mai frumoase etichete din lume – nu doar că sunt desenate de Horațiu Mălăele, dau au ajuns și în topul american al revistei Forbes.

Via din localitatea Vișani, a familiei Olteanu, situată pe dealul Bucium, în apropiere de Iași, are mai bine de 50 de ani – e bătrână, ceea ce asigură o producție redusă, dar face ca rădăcinile viței să aducă minerale adânc îngropate în ciorchine și să ofere vinului rezultat un gust de-o noblețe aparte. În plus, Marian Olteanu s-a încăpățânat să nu asculte de vocile binevoitorilor care-i spuneau să nu îmbutelieze vinul obținut din strugurii de soi Aligote ca atare, “că nu mai e la modă”, ci să-l cupajeze. Rezultatul a fost peste așteptări, Aligoteul fiind în prezent cel mai vândut soi al brandului Gramma. Și, pentru că și-a propus o poziționare premium pentru vinurile sale, Marian Olteanu a mai făcut un lucru legat de imagine. Și-a dorit etichete minimaliste, elegante, și le-a obținut. Iată povestea unora dintre cele mai frumoase etichete de vin din lume.

Cum ți-a venit ideea cu etichete desenate de Horațiu Mălăele?

Încă de la început, am vrut să mergem pe minimalism pentru etichetele vinurilor Gramma. Prima noastră etichetă avea doar logoul și numele soiului. Pentru că vinul înseamnă poveste, Gramma e un “vin al conversației”, am dorit să găsim o cale de a stârni cât mai multe povești în jurul vinului.

“Am decis că avem nevoie de o etichetă cu ilustrație, care să transmită un anumit mesaj.”

Prima dată am decis că avem nevoie de o etichetă cu ilustrație, care să transmită un anumit mesaj. Oricât de mult aș vrea să-mi asum meritele pentru etichetele desenate de maestrul Horațiu Mălăele, ideea n-a fost a mea, a fost a mamei mele. Nu ne cunoșteam cu Horațiu Mălăele, dar aveam o prietenă comună – Meda Victor, actrița principală din filmul “Nunta mută” (film românesc din 2008, regizat de Horațiu Mălăele). Ea e ieșeancă și s-a căsătorit cu un prieten de-al nostru. Pe invitația de nuntă a Medei, era o ilustrație de-a lui Horațiu, iar mama a profitat de ocazie și așa, prin intermediul Medei, am ajuns la el. Maestrul a fost foarte deschis, îi plac lucrurile frumoase. De altfel, cam așa a fost și prima discuție dintre noi: “Marian, dacă iese ceva frumos, facem!”.

Ilustrațiile sunt personalizate pentru Gramma?

Nu; maestrul ne-a trimis o serie de lucrări pe care noi am încercat să le potrivim cu personalitatea fiecărui vin. Am avut mai multe variante. Am ales pentru Aligote autoportretul acela al maestrului, în care mănâncă o felie de pepene, care este totodată și o felie de… cap, pentru că Aligote-ul este așa, un soi mai dur, care nu e înțeles din prima de toată lumea. Trebuie să te obișnuiești cumva cu el, așa că am decis că are nevoie de o etichetă mai puternică. La Fetească Regală, ilustrația este chiar Meda Victor, suprinsă pe platourile de filmare la „Nunta mută”. Pentru că soiul se numește Fetească Regală, am luat în calcul două variante. Se mergem pe o fată cu o coroană pe cap, să transmitem în mod direct noțiunea de regal, sau, așa cum am ales până la urmă, o variantă mai subtilă: mi se pare că Meda stă într-o poziție foarte elegantă, care transmite astfel noblețea vinului. “

Dar nu te-ai oprit aici. Ai trimis etichetele la un concurs internațional…

După ce am făcut etichetele, am făcut o chestie pe care, probabil, ar fi trebuit s-o fac înainte… Am început să caut online „cool wine labels”. Și am văzut că în Forbes-ul american exista o selecție intitulată “Coolest wine labels of spring 2015”. M-am uitat în selecție – într-adevăr, erau etichete frumoase, cu un design foarte out of the box, dar, cuprins și de oarecare subiectivism, mi-am zis că și ale vinurilor din podgoria Gramma sunt cel puțin la fel de frumoase, dacă nu mai frumoase.

“Vinul este unul dintre produsele care merită reinventate.”

Am găsit numele jurnalistei, i-am găsit apoi adresa de e-mail și am dat genul acela de mesaj la care nu credeam că o să primesc răspuns niciodată: “Hello, I’m a small wine producer from Romania, I have some nice labels…” A doua zi am primit un răspuns plin de entuziasm, cum că-i plac foarte tare, că nu se aștepta să primească așa ceva tocmai din România și că sigur vom face parte dintr-o selecție următoare. Au trecut luni, eu și uitasem de chestia asta, când m-am trezit că-mi vin linkuri de peste tot, pe toate canalele, pe Facebook, pe WhatsApp, pe Instagram… Prieteni de-ai noștri din Statele Unite au citit și au văzut că, din 14 etichete, din 14 crame din toată lumea – California, Franța, Italia, Noua Zeelandă ș.a.m.d, una era a noastră, eticheta desenată de Horațiu Mălăele.

Au femeile preferințe diferite la vin față de bărbați?

Da. Beau ceva mai mult! (râde). N-aș putea să generalizez… Știu femei care beau doar rose, pentru că li se pare cel mai atrăgător, e culoare care are și ea o contribuție, nu știu… Și sunt femei care beau doar vin roșu, ori doar alb. Altele, beau vin în funcție de ce mănâncă. Dacă mănâncă pui sau brânză, probabil o să bea un vin alb.

Mai sunt la modă aceste asocieri “obligatorii” între mâncare și culoarea vinului?

Pairing-urile sunt în continuare la modă, dar răstălmăcite cumva. Am sesizat o tendință de a face exact invers! La urma urmei, dacă e vară afară și foarte cald și vrei să mănânci o vită, cu siguranță n-o să meargă cu vin roșu, cald. O să-ți dorești o băutură rece și, poate n-o să optezi pentru un vin alb, dar cu siguranță pentru un rose. În altă ordine de idei, dacă e iarnă și frig afară și te duci la un restaurant unde comanzi un rizoto cu fructe de mare, oricât ar fi de frig, n-o să-ți iei un vin roșu. Cel mai probabil o să comanzi tot un vin alb rece.

Care ar fi cele mai importante lucruri pe care le-ai învățat despre vin de când te ocupi de podgoria familiei?

Cel mai important lucru pe care l-am învățat despre vin este că frumusețea stă în ochii privitorului – câți oameni sunt, atâtea păreri și percepții există despre un vin. Am văzut cum vinul este consumat de categorii de oameni cu sisteme de valori comune. Oamenii se apropie de vin ca obiect de cult. Vinul este unul dintre produsele acelea care merg reinventate – făcute și comunicate altfel decât s-a întâmplat până acum.

Sursa foto: arhiva personală

