O mamă a scris scrisori pentru fiecare eveniment important din viața fetiței sale după ce a aflat că mai are 18 luni de trăit

Unei tinere mame i s-au spulberat visurile și speranțele în momentul în care a aflat că mai are de trăit doar 18 luni din cauza unei tumori în fază terminală.

Sophie George, în vârstă de 27 de ani din Marea Britanie, a fost diagnosticată cu o tumoare cerebrală în fază terminală și i s-a spus, în luna februarie, că mai are de trăit 18 luni. Gândurile ei s-au îndreptat imediat către fetița sa de numai un an căreia nu va mai putea să îi călăuzească pașii în viață.

Pentru a se asigura că micuța Marcie nu îi va simți lipsa, ea a decis să îi scrie câte o scrisoare pentru fiecare eveniment important din viața ei precum aniversări, prima zi de școală, ziua în care se va căsători sau va deveni mamă.

Sophie dorește să poată creea cât mai multe amintiri pentru fetița și partenerul său cu care s-a căsătorit luna aceasta.

Tânăra speră că aceste scrisori îi vor aduce alinare fiicei sale în momentele importante din viață.

Ea a dat publicației Mirror, una dintre scrisorile adresate lui Marcie.

„Draga mea Marcie.

Astăzi este prima ta zi de școală și deși mami nu este acolo pentru a te ține de mână sau să te sărute de rămas-bun în timp ce pleci spre clasă, te voi veghea și te voi proteja. În ghiozdan ai o batistuță pe care tati a dat-o cu parfumul lui mami pentru ca atunci când ești speriată să o miroși și să îți amintești de mami și că totul va fi bine.

S-ar putea ca unii copii să nu fie prea drăguți cu tine și s-ar putea să te întristezi, dar nu îți face griji, mami te iubește foarte mult.

Când ești tristă îmbrățișează ursulețul de la mami pentru a-mi auzi vocea”, a scris Sophie în scrisoare.

„Mă sperie fiecare zi în care nu voi fi cu ea. Am început să îi scriu scrisori pe care să le deschidă în timp ce crește. I-am scris una pentru prima zi de școală, pentru prima dezamăgire în dragoste, pentru ziua în care se va mărita și va avea un copil. Îi scriu felicitări pentru zilele de naștere. Îi spun că mereu voi veghea asupra ei și o voi proteja”, a afirmat britanica.

„Marcie este viața mea. Este o bilă energică de distracție care face oamenii să râdă prin caracterul ei amuzant și obraznic”, a mai spus Sophie.

Tânăra mamă și partenerul ei, Jay Godfrey (28 ani) sunt împreună de patru ani și jumătate, de când s-au cunoscut pe Facebook.

Cuplul s-a căsătorit pe 8 septembrie, după ce Sophie a decis să îl ceară pe Jay în căsătorie la o zi după aflarea teribilului diagnostic.

„Vreau să petrec cele mai frumoase clipe cu Marcie și Jay așa că ne căsătorim în septembrie. După ce am aflat diagnosticul am spus: anul acesta ne căsătorim”, a povestit Sophie.

Tânăra a început să aibă dureri de cap în luna ianuarie a acestui an, iar în februarie deveniseră atât de puternice încât o trezeau în fiecare noapte.

Ea a spus că a avut aceste dureri 24 de ore pe zi timp de trei săptămâni și erau atât de puternice încât nici analgezicele nu își mai făceau efectul.

Când a ajuns la spital i s-au făcut mai multe investigații care au dezvăluit o tumoare de 4.5 centimetri pe lobul frontal stâng.

„În acel moment am fost ușurată că am un diagnostic, că am aflat ce era în neregulă și că mi-au dat medicamente care mi-au oprit durerile. Nu crezi că este cancer, te gândești că totul va fi bine. Credeam că o să îndepărteze tumoarea și voi fi bine. Nu m-am gândit nicio secundă că este ceea ce era”, și-a amintit femeia.

Sophie a fost supusă unei operații care a durat șase ore, unde i s-a îndepărtat 90 la sută din tumoare, iar restul urma să dispară în urma chimioterapiei și radioterapiei.

„Chirurgul a menționat că ar putea fi un glioblastom dar trebuie să facă o biopsie. Rezultatele au ieșit în 10 zile. A fost oribil, am plâns în fiecare zi. M-au sunat în a 10-a zi, luni, și mi-au zis să merg miercuri pentru a-mi ridica rezultatele. Am crezut că este în regulă pentru că dacă erau vești rele m-ar fi chemat mai repede. Așa că am fost pozitivă în timp ce mergeam spre spital. Când am ajuns mi-au spus că am o tumoră în stadiul patru și că este incurabilă”, a mai spus Sophie.

Atunci medicii i-au zis că mai are trăit în jur de 18 luni. În prezent, ea face chimioterapie și radioterapie pentru a-și prelungi cât mai mult viața.

Sursă foto: Facebook