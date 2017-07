O fostă concurentă de la „Vocea României”, la un pas să fie ucisă în bătaie de propriul soț

Căsătorită de doar o lună cu bărbatul pe care îl vedea tatăl viitorilor ei copii, Iulia Mihuț (fostă Stoica), fostă concurentă la „Vocea României”, a trăit o experiență traumatizantă după ce soțul ei a bătut-o și a amenințat-o cu moartea.

Bărbatul, pe nume Alex Mihuț, este sunetist și lucrează cu artiști celebri din industria muzicală autohtonă.

Povestea Iuliei a fost făcută cunoscută de scriitoarea Lorena Lupu, care a povestit întregul episod prin intermediul blogului său personal.

„Iulia Mihuţ e o fată dulce de 23 de ani care, până vineri noaptea, adică acum trei zile, visa la familie, copii şi fericire. Era măritată de două săptămâni cu un tip pe care îl credea iubirea vieţii ei. Apoi, hodoronc-tronc, complet din senin, soţul ei Alex a venit beat acasă şi a încercat s-o ucidă. Ea e cântăreaţă. O chema Iulia Stoica. Ziua începuse frumos. „Cafea, iubire, pupici pe frunte. La un moment dat, am făcut un duş şi am ieşit goală din baie. M-a sărutat foarte tandru, îmi spunea că mă iubeşte, mă adoră… Îmi spunea mami, că noi ne doream copii. Am făcut amor în sufragerie şi pe urmă m-a pupat o jumătate de oră. El a plecat la concert pe la şapte. Îmi spusese că vine acasă pe la zece, că are treabă la Romexpo dimineaţa. Anyway, pe la două, m-a sunat, beat, să îl iau de la Alllive, clubul lui Smiley. Clubul ăsta e la cinci minute de casa unde locuiam noi. M-am dus să il iau. Era cu alţi trei beţivi, punea muzica de pe telefon. Am ieşit la o ţigară, apoi, ca să nu mai intru să-l iau, l-am sunat şi mi-a dat ocupat de două ori. A trebuit să intru.

Am căzut şi nu am mai putut să mă ridic. Se urcase, literally, încălţat cu picioarele pe mine. Aveam un picior pe ceafă şi unul pe o mână care e vânătă acum. A început să îmi care pumni, şuturi, picioare peste tot. De la un punct încolo, mi-am pierdut cunoştinţa, pentru că îmi amintesc doar că am început să nu mai simt nimic, dar mă uitam la parchet şi auzeam “te iubesc”-ul spus de el cu câteva ore înainte”, a povestit Lorena Lupu pe blogul său.

