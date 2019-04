O fetiță suferă de același sindrom ca Albert Einstein. Cum arată

În vârstă de șapte ani, Wynter Seymour arată ca o păpușă Troll și a fost poreclită Chucky, după personajul principal din filmul de groază „Child’s Play”. Aceasta suferă de un sindrom despre care se crede că ar afecta numai 100 de persoane din întreaga lume, dar pe care l-ar fi avut și renumitul fizician Albert Einstein, potrivit știrileprotv.

Fetița din Northallerton, North Yorkshire, s-a născut cu părul negru, dar dintr-o dată s-a făcut blond și s-a ridicat, din cauza sindromului părului nepieptănat. Se pare că acesta este provocat de o mutație genetică.

‘My daughter looks like a troll due to uncombable hair syndrome’ https://t.co/sonQwrxc5C pic.twitter.com/LBOUmhWms2

— Fabulous (@Fabulousmag) April 1, 2019