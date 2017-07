O femeie slabă i-a atras atenția că nu ar trebui să poarte rochia pe care o purta. Răspunsul femeii a devenit viral

O femeie a povestit pe internet una dintre experiențele ei la un magazin. Postarea ei a devenit virală din cauza răspunsului pe care l-a dat unei femei care i-a criticat alegerile.

“Urma să fie o zi fierbinte, așa că am purtat o rochie lungă, vaporoasă cu bretele. M-am oprit la supermarket pentru câteva cumpărături. La casă, în fața mea câteva persoane și în spatele meu s-a așezat o femeie slabă și frumoasă.

La un moment dat, femeia s-a aplecat către mine și mi-a șoptit.

– Draga mea, femeile mai în vârstă și mai pufoase, n-ar trebui să poarte rochii de genul ăsta. Nu ți se potrivește deloc.

Nici măcar nu am ezitat, nici măcar nu am apucat să clipesc. Am arborat fața mea șocată, m-am uitat spre picioarele mele și am zis cu voce tare:

-Doamne! Sunt grasă? De ce nu mi-a spus și mie cineva?

Femeia asta s-a făcut roșie la față. I-am spus mai încet:

– Draga mea, eu mă îmbrac pentru confortul meu, nu pentru al tău.

Persoanele din fața mea m-au aprobat dând din cap și casiera mi-a zâmbit complice.

Oameni buni, îmbrăcați-vă pentru voi. E cald afară. Trebuie să vă simțiți confortabil.”

