O femeie bodybuilder a postat poze de dinainte și după transformare. Imaginile au devenit virale

Când ne gândim la imaginile înainte și după o transformare corporală, ne gândim la imagini cu o femeie normală care ajunge să își transforme corpul într-unul demn de cel al unui manechin.

În cazul de față, totul e diferit. Jolene Jones a practicat bodybuildingul timp de mai mulți ani. Transformarea corpului ei a numit-o “body builder to body lover” (de la body builder la o persoană care își iubește corpul). Femeia a renunțat la bronzul artificial, la mâncatul restrictiv, la abdomenul bine definit și a ales să-și adore corpul și, așa a găsit fericirea.

Jolena a scris sub poză “Asta nu e o poza de transformare obișnuită. Am trecut de la a fi controlată mersul la sală, de cântăritul fiecărei bucăți de pui și de a avea shakeuri cu proteine în geantă la o femeie care iubește viața. Unii ar spune că am devenit leneșă, dar nu poți pune un preț pe fericire. Eu cred că m-am regăsit și că am realizat că am mai mult de o pasiune în viață. Fie că merg în drumeție în Parcul Glacier sau ies cu prietenii la o bere. Un abdomen bine definit nu mă face fericită. Nu eram niciodatămulțumită, voiam mereu să îmi îmbunătățesc aspectul. Azi am făcut rafting cu prietenii și am mâncat lucruri pe care altădată le-aș fi poftit, dar evitat. Corprul tău este singurul care te poartă în această viață, valoarea și bucuria nu sunt măsurate de cât poți să ridici și nici de cât spune cântarul. Valoarea mea este cântărită de oamenii cu care aleg să-mi petrec timpul și de zâmbetul de pe fața mea”

Postarea lui Jolene are peste 45.000 shareuri și peste 100.000 aprecieri. Femeia a reușit să inspire mii de oameni.

Jolene nu e singura care a ales să facă o transformare inversă. Și Hannah Foster a postat un colaj cu poze cu transformarea ei, pentru a arăta că fericirea nu e un număr pe cântar.

