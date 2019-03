O femeie a aflat că este înșelată datorită unui dispozitiv pentru fitness

O cititoare a revistei Unica a decis să își împărtășească povestea, în speranța că va ajuta alte persoane să nu mai treacă printr-o situație asemănătoare. Tânăra a preferat să nu își dezvăluie numele, alegând să i se spună Isabela.

Isabela are 37 de ani și este o femeie de afaceri de succes care activează în domeniul financiar. Este căsătorită cu George de șase ani, iar căsnicia lor părea să fie una perfectă. Însă totul s-a destrămat dintr-odată.

„Numele meu este Isabela (sa spunem), am 37 de ani si sunt o femeie de afaceri de succes care activeaza in domeniul financiar. Atunci cand mintea mea nu e ocupata cu cifre de la serviciu, este ocupata cu ciferele pe care le consum si pierd. Cu alte cuvinte, chiar daca am un program foarte incarcat, incerc sa mentin un ritm de viata sanatos, sa mananc cat de cat corect, calculand caloriile si mergand la sala. Iubirea vietii mele, George (sa spunem), cu care sunt casatorita de 6 ani imi sustine acest stil de viata si chiar voluntar ia parte activ in el. Noi am lucrat impreuna in aceeasi companie, el fiind Directorul Executiv de Comunicare si care a muncit pe branci pentru a urca pe piedestal, dar a ales confortul in detrimentul curajului si a ramas in continuare sa lucreze acolo. Cat despre mine, de indata ce mi s-a propus o oferta salariala mai buna de catre un competitor, am schimbat imediat jobul”, ne-a povestit femeia.

După ce și-a schimbat locul de muncă a început să simtă că nu mai petrece suficient timp împreună cu soțul ei, așa că cei doi au decis să meargă împreună la sală.

„Imi placea sa cred ca aceasta decizie nu a facut altceva decat sa ne aduca mai aproape impreuna si oh boy, ce ne mai distram si ce bine ne simteam. Si pentru ca se apropia Valentines Day, nu m-am putut gandi la un alt accesoriu mai potrivit pentru amandoi decat un Apple watch. Un ceas atat de neted si futuristic si mai mult decat atat, aveam o competitie care se desfasura intre noi: care pierde cele mai multe calorii in decurs de o saptamana. Asadar, pentru Valentines Day am decis sa luam cina in oras pentru a celebra iubirea noastra. De indata ce ospatarul a umplut paharele noastre cu Pinot Noir si a plecat, am impins cu timiditate cadoul catre George. Chipul lui a devenit instant parca chipul unui baietel intr-un magazin de jucarii si la numai cateva secunde distanta deja isi ajusta noua jucarie la incheietura mainii. Restul serii e istorie, dar va pot spune ca a fost un succes cu siguranta”, a continuat Isabela.

Dar cititoarea noastră nu știa că acest dispozitiv o va ajuta să descopere ceva îngrozitor: că soțul ei o înșela.

„Micul dispozitiv si-a facut treaba! Eu asteptam cu nerabdare ziua de vineri ca sa comparam rezultatele. Si trebuie sa va spun ca asta m-a motivat sa dau tot ce aveam mai bun la sala, doar ca sa-i demonstrez lui George ca eu ard mai multe calorii decat el. Intr-un fel e copilaresc si imi imaginam deja cam cum ar fi aratat relatia noastra daca ne-am fi cunoscut in liceu”, a mai spus ea.

„In orice caz, toate lucrurile bune se termina la un moment dat si din pacate asa s-a intamplat si in cazul nostru. Am inceput sa observ ca iubirea mea pierdea din ce in ce mai multe calorii in zilele in care trebuia sa lucreze peste program. Atat de cliseistic, asa ca l-am confruntat. George a ras pe seama acestui subiect spunandu-mi ca serviciul lui il face sa transprire la propriu. Insa mie nu mi s-a parut foarte amuzanta aceasta replica. Doua dintre prietenele mele isi exprimau pareri precum el m-ar insela si cum eu sunt prea orbita de dragoste sau indragostita ca sa accept acest lucru. Ca o sotie buna ce sunt, am refuzat complet sa cred aceste speculatii, cu toate ca instincul imi spunea contrariul. Si uite asa a mai venit inca o zi de vineri in care George ma suna sa imi spuna ca tocmai a semnat un contract cu un client important si ca trebuie sa sarbatorim. In scurt timp a ajuns la usa casei noastre cu o sticla de Moet, ridicandu-ma in brate. M-a dus pana in dormitor si dupa ce m-a aruncat mai intai pe mine si apoi telefonul pe pat, mi-a dat un pupic si mi-a spus ca merge sa-si faca un dus rapid. Fericita pentru reusita lui, dar totusi fara sa uit ca e ziua in care trebuie sa ne masuram caloriile pierdute, am pus mana pe telefonul lui ca sa-i verific trackerul de calorii, in timp ce inca radeam. Am apasat de doua ori pe butonul home al telefonului si imediat mi-au aparut toate aplicatiile pe care el le deschisese si care inca rulau pe fundal. Si acolo era, confirmarea de care imi era cel mai tare frica. In Safari rula o platforma destinata infidelitatii. Nu am putut intra sa vad daca avea mesaje pentru ca se deconectase in prealabil”, a mărturisit Isabela.

„In mod evident, bucuria acelei seri a fost spulberata. De atunci, locuim ca si niste vecini. Si-a cerut iertare de mii de ori insa la momentul actual chiar nu stiu daca ar trebui sa luptam pentru casnicia noastra sau daca infidelitatea a distrus-o pentru totdeauna. Stiu vorba ca minciuna iese la suprafata intotdeauna, insa nu mi-am imaginat niciodata ca voi afla ca sunt inselata, datorita unui dispozitiv care iti urmareste cate calorii arzi”, a încheiat ea povestirea.

Sursă foto: 123rf.com