O clarvăzătoare din Australia susține că știe când oamenii nu mai au mult de trăit datorită mirosului pe care îl emană

O clarvăzătoare din Australia susține că știe când oamenii mai au puțin de trăit datorită mirosului pe care aceștia îl emană.

Ari Kala, în vârstă de 24 de ani din New South Wales, Australia, spune că poate simți un miros „extrem de dulce” când se află în preajma persoanelor care nu mai au mult de trăit, relatează Daily Mail.

Kala, care și-a părăsit slujba de secretară pentru a se dedica capacităților sale de clarvăzătoare, a descoperit acest al șaselea simț la vârsta de 12 ani când și-a vizitat unchiul ce se afla pe patul de moarte. Ea a simțit un miros aparte, însă nimini din familie nu îl mai simțea.

Totuși, tânăra zice că aceste puteri sunt o povară deoarece nu poate face nimic pentru a-i salva pe cei care vor muri. Astfel, ea nu le spune acelor oameni că nu vor mai trăi mult timp.

„Obișnuiam să îmi doresc să spun ceva, dar am realizat că nu este de datoria mea. Dacă ei nu știu că vor muri curând? Dacă le spun asta și ei nu știu, ar putea fi o catastrofă. Nu văd cum aș putea interveni în soarta lor”, a declarat Ari.

„Este oarecum nefolositor. Cum aș putea să ajut pe cineva? Cum să merg la străinii care emană acest miros și să îi ajut?”, a mai spus ea.

Când a simțit pentru prima dată mirosul la unchiul său a crezut că este din cauză că trupul său era pe moarte, dar alți membri ai familiei nu au simțit nimic.

„Înainte de începerea liceului mi-am vizitat unchiul pentru a fi alături de el când va muri. CU o noapte înaintea decesului său am simțit acest miros ciudat, extrem de dulce. Credeam că este mirosul rămășițelor lui din moment ce nu am mai mirosit niciodată așa ceva. Dar nimeni altcineva nu mai simțea ce simțeam eu. Mai târziu am realizat că de fapt era moartea. De atunci am experimentat același lucru în jurul oamenilor cu boli terminale sau în preajma celor bătrâni – de prea multe ori ca să mai pot număra”, a povestit Kala.

Ari este de părere că toată lumea are potențial psihic care este suprimat de condițiile sociale de la o vârstă fragedă.

„Toată lumea are acces la abilitățile lor psihice, dar de obicei sunt suprimate. Copiilor li se spune să crească de la o vârstă fragedă. Se așteaptă să se integreze, să fie liniștiți și să se comporte cât mai normal posibil. De mică puteam să citesc emoțiilor altor oameni și am visat anumite lucruri ce au devenit realitate”, a mai spus tânăra australiancă.

