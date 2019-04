O bătrână de 83 de ani, care lucra de 40 de ani la o grădiniță, ca femeie de serviciu, a fost concediată după ce a ajuns la TV

Conform Mediafax, reprezentanții Inspectoratului Școlar au hotărât să-i încheie contractul, pe motiv de vârstă înaintată.

”Am vorbit cu doamna inspector general, dumneaei ştia de situaţie, săptămâna trecută a fost închis contractul de muncă pe care îl avea doamna, în condiţii legale. Dată fiind vârsta înaintată, nu mai putea fi păstrată pe acest post. I s-a închis cartea de muncă, în condiţii normale, ca atunci când te pensionezi”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Georgeta Popescu, purtătorul de cuvânt al ISJ Gorj.

De mai bine de 40 de ani, bunicuța Sofia își începea programul la ora 7.00, în fiecare dimineață, și mergea cu drag la grădiniță, pentru că îi plăcea să fie înconjurată de copii. Bătrâna are o pensie de 600 lei, iar postul de la grădiniță îi mai aducea 400 lei.

“Mă scol, fac curat la copii, că mi-au fost dragi copiii, că sunt mici, frumoşi, curaţi. Îmi spun şi câte o poezie, îi mai întreb şi câte degete are la o mână, dacă scad, dacă pun, mai fac cu ei. Muncesc, ce să fac, şi la vârsta mea. Tineretul pleacă la fabrici la oraş să lucreze pe bani mulţi, aici nu sunt bani mulţi”, a povestit bunicuța pentru Știrile Pro TV.

Una dintre educatoarele grădiniței a declarat pentru Mediafax că și copiii sunt triști după plecarea doamnei Sofia. ”Copilul dânsei m-a sunat şi mi-a zis că o să meargă la Casa de Pensii să vadă ce poate să mai primească la pensie şi ulterior mi-a spus că i-au pus un leu sau doi, aşteaptă decizia acasă. Am vorbit şi cu copiii, le-am spus că nu mai vine bunica Sofia şi mi-au spus că le pare rău, chiar erau ataşaţi de doamna. Copiii stăteau cu ea. Doamna îi iubea foarte mult. Astăzi am făcut eu curat, mâine o să fac, am mers la domnul primar să fac o solicitare să se deblocheze postul”, a spus educatoarea Marcela Udrea.

UPDATE ora 13.30 Conform Mediafax, conducerea grădiniței a revenit asupra deciziei de a-i încheia contractul bătrânei, la cererea Inspectoratului Școlar, dar se pare că Sofia Chițoran nu vrea să se mai întoarcă. „Nu mai vrea. Nu se mai întoarce. Mie îmi pare rău de doamna directoare, că ea nu a vrut să-i facă rău, eu cred că din neştiinţă, nu a ştiut şi i-a fost frică. Şi educatoarea, dacă ar continua cu ea, i-ar fi frică, mie îmi pare rău să se ia măsuri. Nu a ştiut. Directoarea s-a şi grăbit, în aceeaşi zi în care a fost presa, în acea zi a dat-o afară. Poate s-a gândit că nu ar avea voie să lucreze, că are şi pensie de CAP. Nu e un rău pornit de către mama”, a declarat Eugen Chiţoran, fiul bătrânei Sofia.

”Este regretabil ce s-a întâmplat, femeia s-a simţit oarecum umilită, după 40 de ani de activitate să găseşti singura soluţie ca într-o zi – două să poţi să-i încetezi contractul de muncă. Nu este în regulă. Eu zic că, din punct de vedere moral s-a acţionat greşit. Cine a luat această decizie s-a pripit sau nu a avut toate informaţiile. Toată lumea a dorit să facă un lucru bun, orice faptă bună la noi nu rămâne nepedepsită. Să tai capul unui om într-o secundă. Până acum nu au văzut că are o vârstă înaintată? Nu au ştiut de personalul pe care îl au? De modul cum este plătită această doamnă? Că se poate cumula pensia cu plata pe care o primea lunar? Este regretabil. Este plină de viaţă, de energie, pentru copii făcea totul, nu pentru bani. Zeci de cetăţeni m-au contactat pentru a pune la dispoziţie un cont al doamnei ca să o ajute financiar şi a refuzat. A zis că nu îi trebuie mila nimănui, că vrea să muncească”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Cosmin Morega, viceprimarul municipiului Motru.

Foto: PRO TV