Noutățile Audi la SIAB 2018 – A6, A7, A7 și e-tron

Standul Audi de la Salonul Internațional de Automobile București 2018 găzduiește multe noutăți, prototipuri și oferte speciale. Vizitatorii pot vedea noul concept e-tron quattro, un SUV 100% electric, noul A6, noul A7 Sportback, deja reprezentativul A8, precum și gama Audi Sport (R și RS) în care se remarcă R8 Spyder. De asemenea, vizitatorii salonului vor beneficia de o ofertă promoțională din partea Audi pentru gama Q – avantaj client de 20% și patru ani de mentenanță gratuită.

Audi e-tron

Vizitatorii Salonului Internațional de Automobile București 2018 au posibilitatea de a rezerva acum una dintre primele 50 de unități pentru un avans de 1.000 euro + TVA, prin intermediul distribuitorilor autorizați. Conceptul e-tron va fi lansat în 2019.

Modelul este integral electric și permite accelerarea de la 0 la 100 km / h în 4,5 secunde și are o putere de până la 320 kW (cu boost până la 370 kW). Autonomia maximă este de 500 de kilometri. Modelele e-tron sunt primele care vor putea fi încărcate cu 150 kW la stații electrice cu putere superioară, într-un interval de doar 30 de minute. Până în anul 2020, Audi și-a propus să dețină în portofoliu trei modele diferite, complet electrice.

Noul Audi A6

O altă noutate prezentată la SIAB este noul sedan Audi A6, model dezvăluit în premieră mondială la Salonul Auto de la Geneva 2018. A6 va fi prezentat publicului din România la un interval de aproape două săptămâni de la lansarea oficială. Noul Audi A6 are o lungime de 4.939 de mm, o lățime de 1.886 de mm, înălțime 1.457 de mm și un ampatament de 2.924 de mm. Noul model oferă un plus de spațiu pentru pasagerii din spațiu, iar portbagajul are un volum de 530 de litri. Propulsoarele noului Audi A6 vin cu un sistem mild-hibrid. La lansare vor fi disponibile două motorizări: 3.0 TDI (A6 50 TDI) și 3.0 TFSI (A6 55 TFSI).

Unitatea diesel de 3.0 litri produce 286 de cai putere și 620 Nm, în timp ce motorul V6 pe benzină dispune de 340 de cai putere și 500 Nm. Pentru cel din urmă transmisia se face prin intermediul unei cutii automată S Tronic cu șapte trepte și transmisia automată Tiptronic cu 8 rapoarte este disponibilă pentru motorul TDI. La interiorul noului Audi A6 a fost implementat sistemul Virtual Cockpit care este compus dintr-un ecran de 12.3 inchi, unul de 10.1 inchi și unul de 8.6 inchi. De pe ecranul tactil de 10.1 inch se poate comanda navigația, funcțiile principale ale mașinii și partea de multimedia. Audi susține că șoferul va putea modifica până la 400 de parametri prin intermediul acestui sistem.

Audi A8

Noul Audi A8 a ajuns la cea de-a patra generație şi vine cu o nouă abordare de design, un concept de operare touchscreen inovator și un sistem mild-hibrid pentru toate versiunile. În premieră mondială, noul Audi A8 este primul automobil de serie din lume care a fost dezvoltat pentru o conducere extrem de automatizată – nivel 3. Începând cu anul 2018, Audi A8 va prelua treptat funcții de conducere pilotate, cum ar fi pilotul de parcare (Parking Pilot) , pilotul pentru garare din afara mașinii (Remote Garage Pilot) și pilotul pentru blocaje de trafic (Traffic Jam Pilot). Noul Audi A8 poate fi comandat cu suspensie activă integrată. Această funcţie acționează separat pe fiecare roată și permite o extindere extrem de mare a profilurilor de la confortabil la sportiv şi îmbunătățește siguranța pasivă prin ridicarea caroseriei în caz de coliziune laterală, în combinație cu Presense 360.

Noul Audi A8 – listă motoare

Audi A8 3,0 litri TDI V6 TURBO 286 CP

Audi A8 3,0 litri TFSI V6 TURBO 340 CP

Audi A8 4,0 litri TDI V8 TURBO 435 CP

Audi A8 4,0 litri TFSI V8 TURBO 460 CP

Audi A8 6,0 litri W12 585 CP

Toate cele cinci motoare funcționează împreună cu un motor electric cu rol de generator/starter (BAS), care este centrul nervos al sistemului electric de 48 volți. De asemeni motoarele TFSI şi cel W12 vor dispune de Active Noise Cancellation.

Noul Audi A7

Noul Audi A7 Sportback nu produce o revoluţie la capitolul design, producătorul din Ingolstadt preferând să meargă pe linii deja consacrate. Revoluţia are însă loc pe partea de tehnologie pentru că noul A7 Sportback vine cu o serie de dotări care îl propulsează pe un loc fruntaş în topul celor mai avansate maşini care se produc la ora actuală.

Noul Audi A7 Sportback debutează cu un singur propulsor: 3.0 V6 TFSI. Acest V6 turbo produce 340 CP şi 500 Nm, suficient cât să propulseze noul star german de la 0 la 100 km/h în 5.3 secunde şi să reuşească o viteză maximă de 250 km/h. Pentru că Audi a schimbat nomenclatura modelelor e bine să ştim că noua maşină cu această motorizare va fi putea fi identificată cu denumirea Audi A7 Sportback 55 TFSI.

Audi a anunţat că toate propulsoarele pe care le va oferi din 2018 pentru gama A7 Sportback, indiferent că sunt pe benzină sau motorină, vor fi combinate cu motoare electrice în sisteme MHEV.

După cum spuneam noul Audi A7 Sportback excelează la capitolul tehnologie: a doua generație a coupe-ului cu patru portiere dispune de 39 de sisteme de asistență activă a șoferului care uitilizează 5 radare, cinci camere video, 12 senzori ultrasonici și un scanner laser.

Noul Audi A7 Sportback are o lungime de 4,97 metri, o lățime de 1,91 metri și o înălțime 1,42 metri, iar ampatamentul măsoară 2,93 metri. Clienţii vor putea alege între 15 culori pentru caroserie, dintre care 8 sunt complet noi.

Oferte speciale la gama Q

Vizitatorii standului Audi de la Salonul Internațional de Automobile București 2018 pot beneficia, de asemenea, de avantaj client 20% pentru gama Q, plus un pachet gratuit de mentenanță pentru un interval de patru ani sau un rulaj de 120.000 km. Modelele incluse în această ofertă sunt Q2, Q3, Q5 și Q7.

Modelele R și RS, prezente la SIAB

Brandul german va fi prezent la SIAB și cu gama Audi Sport care include modelele R și RS. Între acestea se remarcă și noul RS4 Avant care ajunge în doar 4,1 secunde de la 0 la 100 km/h.