Noul val de designeri din moda românească

În ultimii ani, designerii români de haine și accesorii au devenit din ce în ce mai cunoscuți și mai căutați de către pasionatele de modă. Motivele sunt multe, iar printre cele mai importante se numără interesul revistelor de modă și al publicațiilor online pentru creatorii români, apariția blogurilor de modă sau dezvoltarea comerțului online, care a dus la creșterea numărului de platforme de distribuție a produselor designerilor români.

Târgurile de weekend au avut și ele un rol important în procesul de apropiere a publicului de creatorii români, pentru că au suplinit lipsa magazinelor fizice și, în același timp, au adus față în față designerul și clientul.

Tot de câțiva ani, o parte dintre designerii români se bucură de un real succes în rândul superstarurilor: Maria Lucia Hohan a devenit unul dintre creatorii preferați ai vedetelor de la Hollywood care aleg să îi poarte creațiile la evenimente, hainele semnate Murmur au fost purtate de Madonna, Beyonce sau Katy Perry, în timp ce Alessandra Ambrosio, Chrissy Teigen sau Ashley Judd au ales rochiile Rhea Costa.

Acestea fiind spuse, nu putem să nu ne întrebam: cine urmează? Care e noul val de designeri români? Lista e mult mai lungă, dar, din motive de spațiu și de dragul listelor de 10, am ales 10 designeri tineri care se bucură deja de atenția publicului și a presei de specialitate deopotrivă.

1. Larisa Dragna

Absolventă a Facultății de Arte și Design a Universității de Vest din Timișoara și a unui master în cadrul UNARTE București, Larisa pare că a găsit echilibrul perfect între creativ și comercial. Colecțiile ei sunt așteptate cu entuziasm de pasionatele de modă româneasca, designerul fiind o prezență constantă la evenimentele de profil din București.

2. Studio Cabal

Fondat în 2012 de o echipa cu background în design interior și arhitectura, Studio Cabal aplică principiile din aceste domenii în modă, iar rezultatul e unul centrat pe confort și funcționalitate: puțin androgin, o idee minimalist, dar nicidecum auster. Hainele semnate Studio Cabal sunt în general alese de femeile îndrăznețe, care iubesc formele urbane, materialele ușoare și de calitate, precum mătasea, și al căror stil ar putea fi descris ca artsy și sofisticat.

3. Chic Utility

Chic Utility este un proiect colectiv care a strâns în jurul acestui brand creativi din mai multe domenii care împărtășesc același crez transpus în fiecare obiect creat de ei: combinația sine qua non de idee, formă, funcționalitate și calitate. Diana Flore este designerul vestimentar în această ecuație, din care mai fac parte fotograful Emil Costruț, stilistul Amir Doboș și designerul de bijuterii Teodora Rus, fondatoarea brandului Juls. Eclectic e probabil cuvântul care descrie cel mai bine colecțiile imaginate de Diana, în care culorile, texturile și aplicațiile prețioase reușesc să formeze un tot unitar și, în același timp, cameleonic.

4. Lemnia

Lemnia este demonstrația faptului că pasiunea, în cazul de față pentru un material, te poate face să găsești soluții și mai ales curajul să-ți schimbi cariera și, implicit, viața. Arhitectul Răzvan Chelu a creat acest brand în 2014, însă pasiunea pentru lemn s-a născut în copilărie, când își petrecea timpul în atelierul de tâmplărie al tatălui său. De altfel, tatăl îi este acum partener în procesul de creație, el fiind cel care prelucrează lemnul ce urmează să devina parte integrantă din fiecare geantă sau portofel Lemnia. Astăzi, o geantă Lemnia este expusă în Muzeul Genților din Amsterdam, cel mai mare din lume de acest gen.

5. Ferencz Borbala

Unul dintre designerii români care se concentrează pe ideea de sustenabilitate sau modă etică, Borbala este absolventă a Universității de design din Cluj Napoca care creează haine și accesorii prin procesul de reciclare sau upcycling. Colecțiile sale de haine pentru bărbați sunt descrise de designer drept „mai neobișnuite” și o bucură să le vadă purtate și de femei. Borbala a lucrat de curând în Olanda cu un grup de cercetare, Precious Plastic, alături de care a căutat soluții de reciclare a plasticului.

6. Emese Bako

Tot o absolventă a Universității de Design din Cluj Napoca (de altfel cea mai puternică școală de design din România), Emese a făcut un internship la Giles Deacon, în Londra, iar apoi a lucrat în Stockholm pentru H&M. În 2017 a fost unul dintre cei patru designeri români care și-au prezentat colecțiile la International Fashion Showcase, o expoziție organizată de Bristish Fashion Council împreună cu ICR, în cadrul London Fashion Week. Designerul a fost nominalizat în 2014 și 2016 la premiul Cel mai bun tânăr designer al Galei Elle Style Awards România.

7. Sabina Pop

Tot din Cluj vine și Sabina Pop, designerul unora dintre cele mai colorate și mai feminine haine din moda româneasca a ultimilor ani. Printurile sunt nelipsite din colecțiile Sabinei, iar asocierile dintre pattern-uri complet diferite a devenit un fel de marcă personală a designerului. În prezent doctorand în cadrul Universității de Design din Cluj, Sabina e designerul de care te vei îndrăgosti iremediabil dacă iți place pop art-ul.

8. Life în Mono

Cât de importante sunt bijuteriile în economia unei ținute? Probabil că nu există un singur răspuns corect la această întrebare, pentru că, așa cum spune și o vorbă celebră, frumusețea e în ochii privitorului. Life în Mono este brandul de bijuterii creat de Tana Enedi, care își descrie creațiile drept „povești de viață purtabile”. Tana lucrează cu plastic, argint, pietre, perle, iar ambalajele bijuteriilor sunt realizate din mucava și hârtie reciclată.

9. Afmf

Cine spune că cibernetica nu are nimic în comun cu moda, se înșală amarnic. Dovada e Afmf, brandul creat de o absolventa de Cibernetică, Ana Florea, care lucrează în continuare în IT, dar e și antreprenor în industria modei din România. Dacă vă întrebați care e semnificația numelui, Afmf înseamnă Aesthetic Freedom/Manufactured for Fun, iar aceasta filosofie este transpusă în fiecare colecție imaginată de Ana. Numitorul comun al hainelor afmf este libertatea, fie ea de expresie, estetică, libertatea de a călători sau de a evada.

10. Barzoire

Laurențiu Bărzoi, designerul brandului Barzoire, este „l’enfant terrible” al modei românești. Colecțiile sale nu sunt doar extrem de puternice din punct de vedere vizual, ci reușesc să transmită mesajele designerului referitoare la temele pe care le consideră importante: protejarea naturii, combaterea rasismului, acceptarea sexualității, preocuparea pentru resursele limitate ale planetei. Barzoire este cu siguranță un brand care are toate șansele să devină internațional, așa că fiți cu ochii pe el!

(P) Material realizat in colaborare cu Band of Creators.

Sursa foto: Band of Creators, Emil Costrut, Elena Eski, Ferencz Borbala, Lemnia, Life în Mono, Afmf, zazaphoto.ro.