A murit Israela Vodovoz. A fost gasita decedata in locuinta ei

Israela Vodovoz a fost gasita moarta in locuinta ei. Potrivit presei, nimeni nu mai vorbise cu ea de cinci zile, asa ca avocata ei a decis sa cheme politia. Reprezentantii ISU au fost nevoiti sa forteze usa.

Israela a fost gasita in baia locuintei sale, dezbracata. Anchetatorii nu au descoperit urme de violenta pe corpul femeii, insa nu se stie cu exactitate ce s-a intamplat cu ea. Pana la finalizarea anchetei, moartea ei ramane invaluita in mister. “N-a căzut lateral pur şi simplu la podea. Am fost anunţată de către o bună prietenă de-a doamnei ISralela Vodovoz că nu mai răspunde de aproximativ 4 zile. M-am ingrijorat şi din primul moment am ştiut că s-a întâmplat ceva. Se presupune că nu au fost urme de violenţă.” a declarat avocata Israelei.

Femeia locuia singura, dupa ce recent a divortat de Liviu, un barbat mai tanar cu 20 de ani.

Cei doi copii ai Israelei locuiesc in Israel, dar vor reveni in tara pentru a stabili detaliile legate de inmormantare.