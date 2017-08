Motivul înduioșător pentru care un tată i-a interzis fiicei să se epileze mai sus de genunchi

O adolescentă și-a rugat tatăl să o lase să meargă la salon pentru a se epila. Urma balul de absolvire, iar ea urma să poarte o rochie mini. Părintele nu a fost încântat de cerințele fiicei dar, într-un final, a cedat insistențelor, cu o singură condiție: să nu se epileze în partea superioară a picioarelor.

Fata a aflat abia după 10 ani de ce tatăl ei nu a lăsat-o să se epileze mai sus de genunchi, iar motivul este înduioțător. Iată ce a povestit tânăra:

„Mama mea nu a fost niciodată genul de <<Hai să facem lucruri împreună!>>, ceea ce a fost în regulă, mai puțin atunci când voiam să încerc lucruri noi, cum ar fi manichiura, epilatul cu ceară, cumpărăturile pentru sutien și alte asemenea. Cu toate acestea, am avut un tată minunat, care a fost întotdeauna dispus să mă însoțească în aventura unor astfel de lucruri pentru femei, așa că nu am simțit niciodată că am pierdut vreodată ceva din acele lucruri.

Când aveam 16 ani, chiar în apropierea balului de absolvire, am decis că vreau să mă epilez cu ceară pe picioare. Tatăl meu era foarte ezitant. Mai întâi a spus că nu, dar pe măsură ce balul se apropia, am devenit din ce în ce mai insistentă și mi-a spus, într-un final, că va face cercetări și rezervări.

Ca de obicei, și-a respectat promisiunea, iar câteva zile mai târziu, am avut o întâlnire cu cea mai blândă cosmeticiană. Tatăl meu avea o singură condiție: fără epilatul în partea superioară a picioarelor. L-am convins să mă pot epila cu câțiva centimetri deasupra genunchiului, dar nu mai mult de atât.

Întâmplarea a avut loc în urmă cu 10 ani. Am continuat să merg la aceeași cosmeticiană ani de zile, dar apoi m-am mutat. Vara trecută am revenit aici și mi-am programat o întâlnire cu ea. După ce am reușit să ne aducem la curent cu noutățile, cosmeticiana mi-a spus că trebuie să-mi mărturisească ceva.

Mi-a spus că înainte de prima mea programare, tatăl meu a sunat-o și și-a făcut o rezervare pentru el însuși. I-a cerut să-i spună despre tehnicile folosite, solicitând argumente pro și contra. Apoi, a cerut un epilat complet pentru el, iar ea a acceptat să i-l ofere. După ce a terminat, i-a spus că l-a durut groaznic și că nu s-a bucurat deloc de această experiență, dar că fiica lui de 16 ani vrea să-și epileze picioarele cu ceară, și că a vrut să încerce el înainte. A făcut apoi o rezervare pentru ea.

A doua zi însă, a sunat-o pe cosmeticiană și i-a spus că i-a rămas vânătăi pe picioarele superioare și răni, așa că el a eliminat epilarea superioară din acest motiv.

Nu-mi venea să cred! Suna exact ca ceva ce ar face tatăl meu și nu mi-ar spune niciodată. A fost doar o altă dovadă a faptului că este atât de grijuliu și atent cu mine, ca întotdeauna”.

Foto – Shutterstock