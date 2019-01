Motivul bizar pentru care o mireasă a interzis familiei să participe la nunta ei

O mireasă a dus stresul planificării unei nunța la un cu totul alt nivel, după ce a dezvîluit că a interzis membrilor familiei sale să participe la nunta ei.

Femeia, din Australia, a afirmat pe un grup de vegani de Facebook, că nu a invitat mai mulți membri ai familiei sale deoarece aceștia consumă carne.

Ea susține că va avea o nuntă „total vegană” și nu a vrut ca vreun „omnivor” să îi strice ziua cea mare.

Mai mult, ea și-a numit rudele „criminali” din cauza alegerii lor privind dieta.

Se pare că tânăra spera să primească mai mult suport cu postarea ei, însă foarte mulți omanei nu au fost deloc impresionați de cuvintele ei și i-au spus că nu este deloc „rezonabilă”.

„Când „familia” încearcă să te facă să te simți vinovată ca să îi inviți la nunta ta complet vegană deși ei sunt omnivori. Pentru context, anumiți membri ai familiei nu au fost invitați la nunta mea deoarece nu vrem să găzduim criminali la nunta noastră, care se presupune că trebuie să fie una din cele mai fericite zile din viața noastră”, a scris australianca pe Facebook.

Iar răspunsurile primite nu au fost deloc cele așteptate.

„Ca vegană, acest lucru este nebunesc. Nu poți să spui că familia ta este criminală”, i-a scris o fată.

„Este nebună. Aș fi fericit să o scot din viața mea dacă aș fi familia ei”, a scris un alt utilizator al rețelei de socializare.

„Verișoara mea a avut un bufet vegan delicios la nunta ei și toți carnivorii s-au distrat de minune”, a mai spus cineva.

Văzând că nu are parte de susținere, femeia a încercat că mai calmeze lucrurile, spunând că familia ei i-a atacat pe ea și pe logodnicul ei pentru că sunt vegani, dar acum că se mărită vor să fie iar „în termeni buni”.

„Ei m-au atacat în mod constant pe mine și pe partenerul meu doar pentru că suntem vegani dar când vine vorba de nunta mea, vor să fim prieteni din nou. Când le-am dat vestea am fost atacată deoarece nu vreau să am oameni care încă ucid animale (ființele pe care încercăm să le protejăm) la nunta mea. Am postat aici deoarece am crezut că o să am parte de susținere din partea oamenilor care trec prin același lucru ca mine. Am înceercat să educ aceste persoane mai mult de doi ani fără niciun rezultat așa că nu vreau să am de-a face cu ei la nunta mea unde probabil vor cauza probleme”, a scris femeia pe același grup.

Sursă foto: 123rf.com