(P) Monumente unice de văzut în Țara Faraonilor!

Piramidele aliniate perfect cu planetele, întinderile deșertice cu stânci spectaculoase, oazele luxuriante umbrite de palmieri, plajele exotice de la Marea Roșie sau temple pline de hieroglife, fac ca Egiptul să își merite supranumele de ”darul Nilului”. Această țară a constrastelor încântătoare, cu istoria sa milenară și construcțiile ce sfidează timpul este fără îndoială o destinație de văzut măcar o dată în viață.

Profită de ofertele speciale la toate pachetele de vacanță de la Europa Travel și rezervă acum un circuit exotic în Egipt cu posibilitatea de a descoperi aici cele mai de seamă temple de pe vaile fertile ale Nilului și orașele învăluite în mister precum Alexandria, Aswan, Cairo sau Luxor. Turul de 11 zile cu avionul include și vizitarea templelor Edfu, Kom Ombo, Karnak sau templul Reginei Hatchepsut. Dar și o escapadă exotică spre Insula Elephantine, în Hurghada plus o croazieră cu felucca pe apele Nilului, totul alături de turoperatorul Europa Travel.

Cairo, Alexandria și piramidele de la Giza

La prima vedere capitala Egiptului poate fi copleșitoare mai ales din cauza traficului, însă dacă o descoperi la pas este foarte posibil să te fascineze pe viață. Bazarurile orașului Cairo, pline de istorie și obiecte tradiționale sunt un adevărat magnet pentru turiștii dornici de shopping. În timp ce, pasionații de arheologie își îndreaptă atenția spre Muzeul de Egiptologie, care deține cele mai numeroase artefacte ale Egiptului Antic.

Colecția unică include peste 120.000 de mii de exponate, dar și cele mai importante galerii dedicate tânărului faraon Tutankhamon, singurul rege al cărui mormânt a fost descoperit intact în urma săpăturilor din Valea Regilor. Dintre exemplarele aflate în Sală Regelui, se numără statui, figurine cu zei, tronul și masca faraonului realizate integral din aur, trăsuri funerare, dar și sarcofagul din aur, cuarț și alte metale prețioase.

Din Cairo fă un tur cu caleașca sau jeep-ul 4×4 până la Giza – platoul ce găzduiește cele trei piramide: Marea Piramidă a lui Keops, parte din UNESCO, Kefren și Mikerinos păzite de Marele Sfinx fără nas, considerat unul dintre simbolurile egiptene.

Europa Travel îți propune să faci o excursie opțională la Alexandria, orașul care găzduia cea mai mare bibliotecă din toate timpurile, fondat de însuși Alexandru cel Mare. Portul de la Mediterană găzduiește o mulțime de atracții istorice dintre care Cetatea Qaitbay, Teatrul Roman sau Palatul cu Grădinile Montazah.

Croazieră pe Nil în căutarea enigmaticelor temple

O plimbare cu felucca pe apele Nilului este aproape obligatorie pentru oricine ajunge în Egipt. Descoperă cu această ocazie, alături de Europa Travel, pitorescul și liniștitul orășel Aswan ce se laudă cu cel mai mare Obselisc Antic cunoscut, dar și cu spectaculoasele grădini Aswan aflate pe insulița Kitcheners. De aici, poți pleca spre Insula Elephantine, unde se vizitează Templul Philae dedicat zeiței Isis, sit al patrimoniului UNESCO.

Dintre toate orașele istorice ale Egiptului, cel mai însemnat este fără îndoială muzeul în aer liber Luxor, anticul Teba. Fă un tur complex al Templul Luxor păzit de sfincși impresionanți din piatră, dar și al complexului Karnak ce ascunde construcții desăvârșite închinat triadei tebane Amun-Ra-Mut.

La mică distanță, pe malul Nilului se întinde și Valea Regilor cu mormitele faraonilor și Templul lui Hatshepsut numit”splendoarea splendorilor”, ridicat pentru singura femeie-faraon din Egiptul Antic.

După lecțiile lungi de istorie pe care ți le predă Egiptul, poți face o scurtă pauză pe plajele albe de la Marea Roșie, în Hurghada – fosta stațiune pescărească. Europa Travel îți propune și vizite opționale la Insula Gifton – grădina de corali a țării, sau un jeep safari în deșert ce include o masă beduină și spectacole folclorice.

De Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Circuite exotice 2018

