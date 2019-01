Gary Oliva, un pedofil aflat deja la o închisoare din Colorado, SUA, a recunoscut, într-o scrisoare adresată unui coleg de școală, că a ucis-o pe JonBenét Ramsey, al cărei trup a fost descoperit în casa ei din Boulder, pe 26 decembrie 1996.

Într-o scrisoare adresată colegului său de școală, Michael Veil, ce a fost obținută de Daily Mail, Oliva susține că moartea lui Ramsey a fost un accident.

Gary Oliva este un pedofil în vârstă de 54 de ani care execută în prezent o sentință de 10 ani de închisoare pentru pornografie infantilă.

Bărbatul, care a mai fost odată închis pentru că și-a strangulat propria mamă, a scris: „Nu am iubit niciodată pe nimeni așa cum am iubit-o pe JonBenét și totuși am lăsat-o să alunece iar capul ei s-a spart în două și am văzut-o murind. A fost un accident. Te rog să mă crezi. Ea nu era ca ceilalți copii”.

Într-o altă scrisoare, Oliva a scris: „JonBenét m-a schimbat complet și a înlăturat tot răul din mine. Doar cu o privire la chipul ei frumos, pielea ei strălucitoare și trupul divin, am realizat că a fost greșit să omor alți copii. Și totuși accidental ea a murit și a fost vina mea”.

Scrisorile au fost trimise publicistului muzical Michael Vail, un fost coleg de liceu al lui Oliva. Acesta l-a suspecat pe Oliva timp de 22 de ani de implicare în moartea lui JonBenét, însă acum crede că aceste scrisori sunt dovezile necesare condamnării fostului său coleg pentru crimă.

Scrisorile se află acum în posesia Poliției din Boulder.

Până în prezent nicio persoană nu a fost condamnată pentru uciderea lui JonBenét Ramsey de când trupul fetiței de șase ani a fost descoperit de tatăl ei, John Ramsey, în subsolul casei familiei pe 26 decembrie 1996.

Detectivii cred că fetița a fost omorâtă cu o noapte înainte, chiar în ziua de Crăciun, fie printr-o lovitură la nivelul capului, fie prin strangulare.

Oliva nu a explicat în scrisori de ce se afla în casa familiei Ramsey în acea noapte, însă detectivii au aflat că acesta folosea o adresă la doar 10 străzi distanță la momentul crimei.

Într-un interviu acordat DailyMailTV, Veil a declarat: „Suspiciunile mele au început când Gary m-a sunat în noaptea de 26 decembrie 1996. Suspina și a spus: Am rănit o fetiță”.

Michael Veil susține că în 1996 a contactat imediat poliția, după ce a văzut știrile care anunțat decesul miceuței JonBenet, însă nu a primit niciun răspuns din partea anchetatorilor. Totodată, el spune că a ținut legătură cu Gary Oliva în toți acești ani, în speranța că va recunoaște crima. Și, în cele din urmă, a făcut-o, prin intermediul acestor scrisori.

În momentul în care Oliva a fost arestat pentru pornografie infantilă, în 2016, polițiștii au descoperit că acesta avea 335 fotografii cu JonBenét, inclusiv poze de la autopsia fetiței.

Moartea lui JonBenét Ramsey

Totul a început în dimineața zilei de 26 decembrie 1996, când mama fetei, Patsy Ramsey, a sunat la 911 anunțând că fiica ei a fost răpită. Patsy le-a mărturisit polițiștilor că a găsit un bilet de răscumpărare în care era trecută suma de 118.000 dolari.

Câteva ore mai târziu, în ziua dispariției, tatăl, John Ramsey, a găsit trupul neînsuflețit și bătut cu sălbăticie al lui JonBenét, în subsolul casei lor din Boulder, Colorado. Rezultatul autopsiei a arătat că fetița în vârstă de șase ani fusese ucisă prin strangulare. JonBenet prezenta de asemenea o fractură craniană.

Bănuielile anchetatorilor s-au îndreptat de la bun început împotriva părinților, care, la mai puțin de 48 de ore de la crimă, angajaseră deja o armată de avocați, un fost expert FBI și o firmă de PR și refuzau să colaboreze cu poliția.

Anchetatorii au conturat trei scenarii ale crimei. În primul, Patsy ar fi bătut-o pe JonBenet într-o criză de furie după ce copila s-ar fi scăpat în pat. Fetița ar fi murit în urma loviturilor sau Patsy ar fi ucis-o pentru a acoperi atacul inițial.

În cel de-al doilea scenariu, John și-ar fi abuzat sexual fiica și apoi ar fi ucis-o pentru a o reduce la tăcere.

În cel de-al treilea scenariu ar fi fost implicat Burke, fratele mai mare al lui JonBenet, gelos pe atenția de care se bucura sora lui mai mică. Acesta ar fi ucis-o, iar părinții ar fi încercat să acopere fapta.

Abia în 2008, după ce analizele ADN au confirmat prezența unor urme aparținând unui bărbat necunoscut pe hainele fetiței, John și Patsy Ramsey au fost scoși oficial de sub acuzare și au primit în scris scuzele procuraturii.

Mama lui JonBenet a murit în 2006 din cauza unui cancer ovarian.

Sursă foto: Northfoto