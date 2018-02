Mircea Stoian dezvăluie cine va câștiga „Ferma Vedetelor”

Mircea Stoian susține că a descoperit formula după care se aleg câștigătorii diferitelor emisiuni difuzate de Pro TV. Acesta a adaugat toate ingredientele necesare și a prezis cine este persoana care va câștiga noul sezon al emisiunii Ferma Vedetelor.

Mircea Stoian susține că formula de calcul trebuie să conțină un tânăr echilibrat care „să fie bine înfipt în ograda PRO TV și să fie mediatizat după ce se încheie ferma”. Mergând pe acest principiu, iată ce a scris fostul concurent de la Ferma Vedetelor pe blogul său personal: „Randamentul slab și audiențele sub așteptări (chiar dacă multe ediții au fost lideri pe targetul comercial) ale unui lung șir de emisiuni costisitoare ca de exemplu al ”Supraviețuitorul”, ”Fort Boyard”, ”Jocuri de celebritate” Ferma vedetelor ediția a II-a”- ultimele trei cu anoștii Ipate și Strunilă în prim plan au forțat-o, (spun surse credibile) pe șefa supremă a producțiilor interne, Adela Harnagea, să se ceară afară ”din motive personale” după doar un an și jumătate de activitate. Cel care va fi predestinat să câștige sezonul III din ”Ferma vedetelor” trebuie să se muleze perfect pe targetul aspirațional al publicului postului. Să fie tânăr, să pară echilibrat (am scris ”pară” pentru că niciodată realitatea nu se pupă pe gură cu ficțiunea) să fie bine înfipt în ograda PRO TV și fie mediatizat după ce se încheie Ferma. ( aici, decalarea cu câteva luni a difuzării emisiunii a dat cheia câștigătorului, doar un fost concurent participând la o altă emisiune după încheierea filmărilor de la Fermă.) Respectând logica celor de mai sus e clar că unul singur corespunde tuturor acestor criterii. A fost membru în echipa grupului Divertis, apare la PRO TV mai des ca Andreea Esca, are 36 de ani și o biografie condimentată, numai bună de mediatizat, a fost imediat cooptat pe postul de căpitan de echipă la emisiunea ”Pe bune?” are constituție sportivă, care poate justifica succesul final, dar mai ales este ușor de manipulat.”

Ei bine, conform previziunii și calculului făcut de Mircea Stoian, câștigătorul emisiunii Ferma Vedetelor va fi nimeni altul decât Cosmin Natanticu: ”Să nu mă mai ascund după deget și să-i spun și numele. Cosmin Natanticu. În timp voi mai da exemple de manipularea publicului care nu vrde nici pe departe ceea ce crede el că vede” – a concluzionat Mircea Stoian pe blogul său personal.

Sursă foto: Facebook