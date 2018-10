Mihail va cânta la concertul anual de Crăciun de la Vatican

Concertul de la Vatican a găzduit artiști precum: Al Bano sau Bryan Adams

Concertul anual de Crăciun a ajuns la cea de-a 26-a ediție, iar evenimentul a găzduit de-a lungul anilor artiști precum: Bryan Adams, Al Bano, Patti Smith și Tom Jones.

Mihail a cucerit piața muzicală din Italia

Mihail a cucerit piața muzicală din Italia, unde a avut mai multe concerte în această vară. Artistul a fost invitat să cânte piesa „Who You Are”, atât în finala emisiunii „The Voice”, cât și în cadrul emisiunii „Che Tempo Che Fa”, cel mai bine cotat talk-show din Italia din punctul de vedere al audiențelor, urmărit de 4 milioane de telespectatori în timpul interpretării live. Tot în această țară, artistul a ocupat locul 1 în Italian Airplay Charts și Italian Indie Charts, dar și în topul ITunes Italy. Cu „Who You Are”, Mihail a câștigat discul de aur în Italia și trofeul Top Of The Top la festivalul Sopot din Polonia.

Piesa „Who You Are” are aproximativ 18 milioane de vizualizări pe Youtube



Sursă foto: Facebook

Video: Youtube