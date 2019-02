Michael Bolton, concerte la Cluj-Napoca și București

Michael Bolton a lansat în 8 februarie un album intitulat „A Symphony of Hits”. Astfel, cele mai de succes piese ale artistului vor putea fi ascultate într-o manieră simfonică. Cântărețul a reorchestrat cântecele cu ajutorul renumitei West Australian Full Harmonic Orchestra, scrie Mediafax.

Organizatorii au anunțat două concerte pe care Michael Bolton le va susține în România, la 6 ani de la concertul sold-out din Capitală. Primul va avea loc în data de 20 iulie la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca. Cel de-al doilea va fi la Sala Palatului din București, în 22 iulie. Biletele s-au pus în vânzare pe site-urile de specialitate și au prețuri cuprinse între 64 de lei şi 588 de lei.

Cariera lui Michael Bolton

Cântăreţul şi compozitorul Michael Bolton a vândut peste 65 de milioane de albume la nivel mondial. Muzicianul a compus piese pentru nume importante ale muzicii, printre care Lady Gaga, Kanye West, Barbara Streisand, Cher, Kenny G. şi Kenny Rogers. Pe scenă a cântat alături de adevărate legende, de la regretatul Luciano Pavarotti, la Placido Domingo, Jose Carreras, Renee Fleming şi BB King.

Michael Bolton este un cântăreț și compozitor american care s-a făcut remarcat la mijlocul anilor ’80, datorită baladelor sale pop-rock, după ce abordase stiluri precum hard rock și heavy metal. „How Am I Suppose To Live Without You”, „A Love So Beautiful”, „Said I Loved You… But I Lied”, „When a Man Loves a Woman” sunt doar câteva dintre piesele sale celebre care au cucerit publicul.

Realizările lui Bolton includ vânzarea a peste 65 de milioane de albume la nivel mondial, două premii Grammy, șase premii American Music, trei nominalizări la Emmy şi o stea pe Hollywood Walk of Fame.

