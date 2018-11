Marinela Tănase FOTO: Facebook Marinela Tănase



Marinela a declarat pentru „Adevărul” că asistenta căreia i s-a făcut rău, acum internată în stare gravă la Institutul de Neurologie și Boli Neurovasculare din București, este un om „extraordinar de o mare bunătate și ca om, dar și în calitate de coleg”.

Postarea Marinelei Tănase: „Privim cum se fac nedreptăți și cum suntem neînțeleși și solicitați maxim în timpul gărzilor, pentru că suntem puțini, pentru că cei care-ar trebui să ne înțeleagă nu ne iau în seamă, privim și tăcem. Până când și cu ce preț? Și-uite așa asistăm neputincioși cum o colegă de-a noastră, din spital, intră în comă în timpul turei de noapte. Până când mai băgăm capul sub nisip? Și pentru ce? De câte ori am scris câte ceva am primit aprobare doar din partea câtorva oameni, prea puțini pentru a reuși să facem lumină, prea puțini curajoși și demni. Să tăceam în continuare pe principiul: << dacă eu n-am pățit nimic, nu mă interesează>>. Mi-e lehamite! Fetele din spital se luptă cu câte 40 de bolnavi pe tură, nu mai vorbesc de UPU județean, noi ne zbatem cu câteva ambulanțe vechi și terminate și facem ture după ture să fie bine. Se știe prea bine cu ce probleme se confruntă sistemul și totuși muncim, muncim până la epuizare. De ce? Unde sunt banii? Banii pacienților pentru medicație, banii noștri înjumătățiți de impozite către stat, bani pentru care-ar trebui să se cumpere mașini, să se facă angajări, să se cumpere medicamente. Iertați-mă, sunt incoererntă, probabil, sunt după o tură de noapte, încheiată cu o veste urâtă. P.S. nu-mi cereți numele fetei, nu asta contează, în situații de-astea toți avem același nume sau ar trebui să învățăm din asta” , a scris Marinela Tănase pe pagina de Facebook.

Sursă: Adevarul.ro

Sursă foto: Northfoto.com, Facebook