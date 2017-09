Mesajul ispitei Nicoleta pentru fostul ei iubit, Cătălin

S-au îndrăgostit pe ”Insula iubirii”, au avut o relație scurtă la întoarcerea în țară, apoi Cătălin a decis să se întoarcă la iubita lui Nico, pe care a și cerut-o de soție.

Toată lumea credea că ispita Nicoleta și Cătălin au întrerupt orice legătură. De fapt, se pare că cei doi mai vorbesc încă, dar relația lor nu este una prietenoasă. Pentru acest lucru, Nicoleta dă vina pe Nico. Aceasta l-ar influența pe Cătălin, reiese din mesajul postat pe Facebook de ispită.

”Dragul meu Catalin, iti scriu aceste randuri ca raspuns la recenta ta postare in care eu “te caut”. Probabil nu am nici somn de cand am hotarat sa imi vad de viata mea separat de tine, l-am depasit pe Connect-r avand in vedere ca am intrat deja in al 3 lea anotimp de cand se intampla asta. Mi se pare amuzant faptul ca tupeul la tine se arata doar pe paginile de facebook, probabil cand stumfuletii sunt la platane in timp ce tu esti legat de calorifer, dar niciodata fata in fata sau la telefon”, incepe mesajul Nicoletei. Ea insinuează că unele din postările lui Cătălin ar fi opera lui Nico.

”Nu imi este absolut deloc straina situatia avand in vedere evenimentul cu mama mea careia i-ai vorbit urat in preajma altor persoane dar pe care nu ai uitat sa o suni a 2 a zi, singur fiind, pentru a iti cere scuze.”

”Asa cum mi-ai spus la telefon stiu ca nu ai fost deranjat de postarea mesajelor cu tine cat ai fost de cele care dovedesc ca actuala ta logodnica ti-a luat putin casa si barbatia la misto insa, ma repet, tot ceea ce eu am postat este dovedit cu poze si mesaje din ziua respectiva, lucruri pe care Marco le detine, lucruri care au fost vazute de intreaga echipa insula (nu sunt eu singura nebuna). Da stiu ca ai dormit cu usile deschise si i-ai verificat de 3 ori insa stiu si ca una dintre acele doua persoane trebuia sa doarma langa tine nu langa un strain.”