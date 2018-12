Membrii Familiei Regale din Dubai au ales ținute ale designerilor români

Printre invitati s-au numarat membri ai familiei regale din Emirate: Alteța Sa Sheikh Obaid Bin Suhail Al Maktoum, ES Noura Al Kaabi, Ministrul Culturii, Sheikh Awad Al Mejren, Sheikha Moona al Mansour, Sheikha Hind Al Qassemi, diplomati straini, jurnalisti si oameni de afaceri. După show-ul de modă, membrii Familiei Regale din Dubai, impresionați de talentul designerilor români, au ales să-și îmbogățească garderoba cu ținutele create de Cătălin Botezatu și Clara Rotescu.

Din partea delegatiei Romaniei au fost Natalia Intotero (Ministru – Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni), Madalin Voicu (Ministru Secretar de Stat la Ministerul Culturii), Adrian Măcelaru, ambasadorul Romaniei in UAE si Nicoleta Teodorovici, consulul general al Romaniei in Dubai. „Romanian Fashion Evening Dubai” este un eveniment realizat cu suportul Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, Consulatul General al României în Dubai si Asociatia Bucharest Fashion District și își propune să promoveze brandurile românești în Emiratele Arabe Unite, unde mare parte dintre designerii români exportă deja produsele proprii. Cătălin Botezatu, „Miau” by Clara Rotescu, „Kikilou” by Kiki Dumitrescu, Balisarda (bijuterii din pietre prețioase) și Atelier Faiblesse au prezentat pe un podium spectaculos creațiile lor. Seara a fost deachisa de Catalin Botezatu cu „Black Silver”, care este creată în doar 2 culori, negru și argintiu, accesorizata cu machiaje si coafuri haute couture semnate de Mirela Vescan si echipa Laurent Tourette. Clara Rotescu s-a inspirat, de data aceasta, din poezia lui Nichita Stănescu: „Este unul dintre marii români fără statuie, nici măcar acum de centenar… Daca hainele mele ar fi vreodată statui, atunci ele toate ar trebui sa fie frânturi din Blaga, Nichita, Sorescu…Ma bucur însă că în an centenar, am reușit să facem o carte de vizită frumoasă țării noastre prin show-urile de modă pe care le-am avut peste hotare.” Colectia ei a fost accesorizata cu bijuterii Balisarda, brand românesc de bijuterii din pietre prețioase și perle, realizate manual, o afacere de familie de succes a soților Nemeș, care au lansat in cadrul acestui eveniment colectia de pietre si aur.

Cătălina Dumitrescu, designerul brandului Kikilou, adoră creațiile feminine, din materiale naturale. Colecția DayDream este dedicata inimii Reginei Maria a României: „Cea mai buna urare pe care o putem face Romaniei la împlinirea a 100 de ani este ca inima-i sa ii fie mereu blândă și iubitoare precum o femeie și puternică și temerară precum un bărbat.” Nu a lipsit nici prezentarea de ie româneasca semnata Virginia Linul, care este creator de frumos și păstrător de tradiții, doctor în Istorie și Etnografie.

Recitalul soților Ianna Novac si Octavian Dobrotă a stârnit ropote de aplauze în sală si multe felicitări la cocktail-ul de la finalul evenimentului.

Sursă foto: PR