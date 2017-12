Medicul a scris un mesaj pe bonetă și a salvat multe vieți așa. Acum toți colegii îi urmează exemplul

Dacă ai suferit vreodată o intervenție chirurgicală sau măcar ai intrat într-o sală de operații, ai observat cu siguranță că toți membrii personalului sunt îmbrăcați la fel. Bineînțeles, motivele țin de igienă, iar purtarea acestei uniforme este la fel de importantă precum spălatul pe mâini la chirurgi sau igienizarea ustensilelor pe care le folosesc în timpul operațiilor.

Însă un medic din Sydney, Australia a subliniat faptul că neidentificarea personalului medical în timpul unei operații poate fi periculoasă.

Rob Hackett a decis să își scrie numele și profesia pe boneta cu care intra în sala de operații, iar gestul lui are o explicație logică. Anestezistul a explicat că, prin acest gest, vor putea fi evitate mai ușor confuziile care apar în clipa în care este o urgență în blocul operator.

