Medicii i-au spus unei femei că e însărcinată în 8 luni, dar ecografiile arătau altceva

Kirsty Butler (22 ani) a observat într-o zi că abdomenul începe să i se umfle. După ce toți colegii de muncă i-au spus că ar trebui să-și facă un test de sarcină, femeia a hotărât să meargă la medic și să afle adevărul.

La controlul medical, tânăra a aflat că era într-adevăr însărcinată, iar medicii i-au spus că sarcina e foarte avansată, undeva la 8 luni, aceasta fiind aproape de momentul nașterii de fapt. Pentru că și-a dat seama că era imposibil să fie însărcinată de atâta timp, Kirsty a mers la un control mai amănunțit. În urma acestuia, avea să afle că într-adevăr era însărcinată, dar doar în 6 săptămâni, și că umflătura de pe abdomenul ei nu este de la sarcină, ci de la un chist ovarian imens, care măsura 30 cm în diagonală. Totodată, acesta îi punea în pericol viața atât ei, cât și bebelușului.

Femeia a refuzat inițial operația de eliminare a chistului, deoarece voia să ajungă cu sarcina la 11 săptămâni, astfel încât bebelușul să poată fi salvat. Cu toate acestea, cu o săptămână înainte de operație, când sarcina ajunsese la 10 săptămâni, medicii i-au dat cea mai tristă veste posibilă – bebelușul ei nu mai trăia.

“După operație, după ce medicii au îndepărtat chistul și au scos copilul, am stat 6 săptămâni în spital. Eram deprimată, mă simțeam vinovată că nu am mers la control din primul moment în care abdomenul a început să mi se umfle. Mi-au scos și un ovar, pentru că era afectat, și pentru că dacă nu acceptam asta, riscam să-mi pun în pericol și alte organe interne”, a mărturisit Kirsty pentru publicația The Mirror.

La câteva luni de la această tragedie, Kirsty a început să facă o serie de analize de fertilitate, pentru a vedea dacă ea și partenerul ei vor mai putea avea copii vreodată.

Veștile au fost pozitive, se pare că ovarul celălalt al fetei funcționa perfect, așa că după o perioadă de recuperare, Kirsty a avut primul ei copil, o fetiță sănătoasă.

