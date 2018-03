Maria Cârneci, Cătălin Botezatu și Cătălin Scărlătescu luptă împotriva hepatitei C

Maria Cârneci, Cătălin Botezatu și Cătălin Scărlătescu, trei vedete cu nume sonore în showbizz-ul românesc, luptă împotriva hepatitei C. Aceștia s-au alăturat celei mai ample campanii naționale de coștientizare a boalii, “Știi de C”, campanie care militează ca românii să se testeze pentru a descoperi din timp dacă au Hepatita C, cu atât mai mult cu cât acum a devenit vindecabilă.

Conform datelor publicate de Organizația Mondială a Sănătății, se estimează că la nivel mondial sunt peste 180 de milioane de persoane infectate cu virusul hepatic C, iar anual, aproximativ 400.000 de persoane mor din cauza acestui virus care, în majoritatea cazurilor, duce la ciroză și cancer hepatic. În România, datele referitoare la numărul persoanelor infectate cu virusul hepatic C sunt de-a dreptul îngrijorătoare, peste jumătate de milion de români fiind astfel infectați. Amintim că virusul hepatitei C este responsabil de decesul fulgerător al Ilenei Ciuculete și Denisei Răducu, două artiste îndrăgite, dar care, din păcate, au aflat prea târziu de existența acestuia: “Eu am acceptat imediat inițiativa de a trage un semnal de alarmă, e un an de când Ileana Ciuculete a plecat dintre noi din cauza unei boli de ficat, așa că îndrum pe toată lumea să își facă analizele, dacă merg la medicul de familie acest test e gratuit, boala e vindecabila acum, dar trebuie să ne informăm la timp, să aflăm dacă avem acest virus”, a declarat Maria Cârneci.

Hepatita C se poate transmite prin contact sexual neprotejat, prin transfuzii de sânge sau dializă, cu atât mai mult cu cât în România sângele a fost testat pentru acest virus abia în anul 1995, dar și prin contactul cu ace și ustensile nesterile la saloanele de tatuaj sau la cele cosmetice. În plus, simptomele infecției nu apar decât în fază terminală: “Mi-a fost suficientă o întâlnire cu Prof. Dr. Adrian Streinu Cercel ca să înțeleg că acest virus nu dă simptome timp de 20 de ani, apoi își face de cap și e prea târziu. Campania “Stii de C” militează să ne facem analizele la timp, și mai mult, pune la dispozitie un număr de telefon gratuit unde oameni informați îi ghidează pas cu pas pe cei care au nevoie de ajutor.” – a completat Cătălin Botezatu.

Dacă hepatita A se vindecă spontan în majoritatea cazurilor, iar hepatita B beneficiază de vaccin pentru imunizare, pentru hepatita C nu existau prea multe șanse până acum. Odată cu campania “Știi de C” se dorește întocmai evidențierea faptului că de acum, cu toate că nu există vaccin de protecție, hepatita C a devenit vindecabilă: “Noi, bucătarii, ne facem tot timpul analiza asta, în bucătarie sunt tot felul de accidente, te poți tăia, e un virus care face ravagii. Zilele astea am fost șocat să văd câți oameni au aflat că îl au. Dar el poate dispărea, medicina a evoluat, așa că vă rog să vă testați” – a declarat chef Cătălin Scărlătescu, de asemenea, implicat în această campanie.

Sursă foto: PR