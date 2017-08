Magda Vasiliu are din nou probleme cu statul român

Magda Vasiliu a prezentat pe pagina de Facebook situația în care se află ca mamă a unui copil bolnav de cancer. Ea a fost asigurată că problemele se vor rezolva și că bolnavii de cancer nu se vor mai confrunta cu birocrația din sistemul de sănătate.

Acum, Magda descrie o nouă situație aberantă pe care a întâlnit-o. Redăm integral postarea ei:

„Azi am înțeles pe deplin ce înseamnă așa-zisa “noapte a minții”. Mai jos sunt trei poze ale unui document medical, emis de spital, datat 14.07.2017 și parafat de medicul care-l vede constant pe Vlad. O angajată DSP București îi cere prietenei mele care se luptă de o luna cu dosarul concediului medical un “tabelas” (!)…din care să reiasă că eu am fost internată cu copilul…Vă dați seama ce nivel profesional a atins această individă, dacă ea nu cunoaște desfășurarea unui protocol oncologic…pentru că ea are nevoie de un tabelaș din care să reiasă că am fost internată între 11 și 26 iulie. Nu, doamnă! Nu am fost internată…am stat cu copilul meu acasă, avea aplazie medulara și vomita. Cam așa e vreo 10 zile după chimio…între 11 și 26 iulie am făcut vizite la spital, a făcut analize, a fost consultat și evaluat.

În plus, conform documentului, Vlad are programate recoltare de sânge și control, acasă! „A domicilio” scrie în certificatul medical!! Că așa fac italienii…Fără să perceapă un ban, trimit cadre medicale acasă la pacienții oncologici…Deci, cu “tabelasul” nu mă pot prezența în față funcționarei DSP, pentru că nu-l am! Și pentru că mi-e rușine să le cer celor de la spital “tabelașe” – asta ar însemna că trebuie să le explic și cât de birocrați și înapoiați suntem!

Doamna director de la DSP ar trebui să afle ce probleme au unii subalterni! Nu cunosc protocoale oncologice, probabil nu știu ce e aplazia medulara, anemia etc!!! Dar lucrează la DSP!!! Și vor tabele… eu n-am tabele! Și poate asta o fi motivul pentru care prietena mea aleargă de o luna cu acea mizerie de concediu medical, fără să poată rezolvă niște chestiuni teoretic simple, practic însă, imposibile…că deh, n-ai tabel, nu exiști! Așa e la DSP București…și n-au decât să nu-mi mai dea nicio hârtie, niciodată! Eu nu cer favoruri! Cer ceea ce mi se cuvine! În țara mea, o funcționară DSP vrea tabele! Și e plătită din bani publici…câți or mai fi că ea?!? ”