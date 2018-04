Mădălin Voicu și-a pierdut un copil. Tragedia i-a schimbat viața

Mădălin Voicu, în vârstă de 65 de ani, este unul dintre politicienii cu priză la public, îndrăgit și apreciat grație umorului său, dar și faptului că spune lucrurilor pe nume, fără a se teme că va fi judecat.

Cu o personalitate puternică, amabil și mereu cu zâmbetul pe buze, Mădălin Voicu ascunde în spate o poveste de viață cutremurătoare, o mare dramă care avea să-i schimbe radical destinul și modul de a privi lucrurile. Fostul deputat și actual secretar de stat la Ministerul Culturii este tatăl a, nu mai mult și nici mai puțin, de șapte copii, cinci legitimi și doi nerecunoscuți, pe Bogdan și Alex, unul locuind în Franța și celălalt în Italia:“Băieții nu poartă numele Voicu. Mamele lor susțin că sunt tot ai mei, dar eu nu am făcut niciodată un test ADN, ca să mă conving dacă sunt sau nu tatăl biologic. Oricum, nu le-am plătit niciodată pensie alimentară”, a dezvăluit Mădălin Voicu pentru Click!.

Puțini cunosc, însă, că Mădălin Voicu, pe când avea doar 20 de ani, a trecut printr-o mare dramă. Acesta și-a pierdut primul copil, un băiețel, în urma unor erori medicale. Botezat Iosif, micuțului i-au fost administrate niște medicamente care, din păcate, au interacțonat negativ în organismul său și i-au provocat decesul la vârsta de doar doi ani. De asemenea, acesta a punctat că tragedia de atunci l-a făcut să aibă teamă față de bebeluși și evită să le schimbe scutecele, considerându-i foarte vulnerabili și fragili. Pe de altă parte, incidentul i-a declanșat lui Mădălin Voicu apariția psoriazisului, o boală de piele autoimună declanșată pe sistem nervos. Boala nu se vindecă, însă dispare și reapare atunci când nivelul de stres este foarte mare, iar politicianul s-a confruntat, din nou, cu aceasta la moartea tatălui său.

Invitat de curând la emisiunea Agenția Vip, fostul deputat și-a amintit de cumplitul moment și a punctat cu tristețe: „Am avut un copil care s-a născut în 1984 și a murit în 1986, pe care îl chema Ioan Iosif. Un copil superb. Mi-e foarte greu. Nici nu mai am lacrimi să explic.”

Mădălin Voicu a fost însurat de două ori, prima soție, Adriana, dăruindu-i doi copii, pe Ioana (30 de ani) și pe Tudor (27 de ani), iar cea de-a doua soție, pictorița Carmen Olteanu, de care a divorțat anul trecut, dăruindu-i, de asemenea, doi copii, pe Ștefan (9 ani) și pe Ion (7 ani). Mădălin Voicu mai are un băiat dintr-o relație anterioară, pe Mădălin Voicu Junior, în vârstă de 46 de ani. În prezent, acesta trăiește o nouă poveste de dragoste cu o femeie pe care o cunoaște de aproape 30 de ani, pe nume Adriana, și pe care destinul a făcut să o reîntâlnească de curând. Flacăra s-a reaprins imediat, iar Mădălin Voicu recunoaște că s-a îndrăgostit ca un adolescent: „Am revăzut-o în februarie, anul trecut, era o atracție nevorbită, dar simțită. Eu nu prea știu să fac curte, dar ți se întâmplă niște lucruri, așa că până la urmă am pupat-o și așa a fost! Nu a fost ceva pregătit, puteam să mă trezesc cu o geantă în cap. Trăim acum niște stări de parcă am fi împreună de 25 de ani. E destin! Am avut trei neveste, dar o relație atât de caldă nu am mai avut!”, a mărturisit Mădălin Voicu la începutul acestui an, în cadrul emisiunii „Refresh by Oana Turcu”, de la Antena Stars.

Sursă foto: Libertatea